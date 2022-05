Landratswahl: Der Landkreis Dillingen war bei der Abstimmung geteilt

Plus Im ersten Wahlgang der Dillinger Landratswahl haben sich Gräben aufgetan: Das Wahlverhalten im Landkreis war geteilt. Für Wirbel sorgt eine Dankanzeige des CSU-Kandidaten Mettel.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich Markus Müller ( Freie Wähler)und Christoph Mettel ( CSU) im ersten Wahlgang der Dillinger Landratswahl geliefert. Mit 48,2 Prozent der Stimmen liegt Müller vor der Stichwahl am 29. Mai vorne, Mettel kam auf 45,4 Prozent. Draußen ist der AfD-Kandidat Christoph Maier, der lediglich auf 6,5 Prozent erhielt und nur in Schwenningen (10,1 Prozent) die Zehn-Prozent-Hürde überspringen konnte.