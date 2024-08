Deshalb macht Urlaub im Landkreis Dillingen Spaß

Würden Sie den Landkreis Dillingen als Tourismus-Landkreis bezeichnen?

FRANZISKA BUCHER : Der Landkreis Dillingen beziehungsweise das Dillinger Land ist keine der „klassischen“ deutschen Reisedestinationen. Dennoch hat die Region in den vergangenen Jahren zunehmend an Beliebtheit als Ziel für Tagesausflüge, Wochenend- und Kurztrips gewonnen. Gerade durch das abwechslungsreiche Rad- und Wanderangebot sowie herausragende Sehenswürdigkeiten – wie die sieben Kapellen – finden immer mehr Radbegeisterte, Genusswandernde und Ruhesuchende den Weg in die Region. Denn abseits ausgetretener Pfade lässt es sich bekanntlich am besten erholen und entspannen.

