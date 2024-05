Die Abstimmung zum schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen startet

Unglaubliche 112 Maibäume aus dem Landkreis Dillingen haben unsere Redaktion erreicht. Bis zum kommenden Donnerstag können Sie nun für den schönsten abstimmen.

Einhundertundzwölf Bilder! In Ziffern: 112. So viele Maibäume haben unsere Redaktion seit dem 1. Mai erreicht. Wir sind völlig überwältigt und glücklich über die schiere Flut an Fotos und darüber, wie verschieden die einzelnen Bäume sind. Manche sind klein und bunt geschmückt, andere wirken größer als die Bäume so mancher Stadt oder Gemeinde. Besonders freut uns, die Redaktionen der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung, dass in diesem Schaltjahr, ganz gemäß der Tradition, viele Bäume von Mädchen und Frauen gestellt wurden.

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer posieren allein oder mit ihrem Partner vor ihrem Baum, andere schicken den Nachwuchs nach vorne. So etwa die Familie Mendel aus Haunsheim. Tochter Emma posiert stolz vor dem an der Regenrinne angebrachten Maibaum. Geholt wurde dieser von Emmas Oma, geschmückt hat ihn Mutter Carmen. Andere nutzen den Niedlichkeitsfaktor ihrer Haustiere: Franziska Gumpp und Moritz Kosteletzky haben sich für die Abstimmung Verstärkung von ihrem Herdenhund Cuba geholt.

Bis Mittwoch um 12 Uhr läuft die Abstimmung

Für die Teilnehmenden geht es in die heiße Phase: denn die Bilder stehen nun bis zum kommenden Mittwoch, 12 Uhr, zur Abstimmung. Sie haben es in der Hand, die drei Einsendungen mit den meisten Stimmen kommen in die Endrunde. Hier stimmen dann die Mitglieder unserer Redaktionen als Jury über die Reihenfolge auf dem Treppchen ab. Den Link zur Abstimmung finden sie hier: www.augsburger-allgemeine.de/dillingen/article70708461.ece

Neben Ruhm und Ehre für alle Teilnehmenden gibt es für die Sieger der Abstimmung ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen im Landgasthof Schlössle in Finningen zu gewinnen. Für die Zweitplatzierten wartet ein 15-Liter-Fass der Lauinger Brauerei Braumadl. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon einmal bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Möge der schönste Baum gewinnen!