Landkreis Dillingen

vor 50 Min.

Die Dachbegrünung ist ein ungenutztes Potenzial im Landkreis Dillingen

Plus Bepflanzte Dächer haben positive Effekte auf das Klima. Der Natur- und Landschaftspfleger Ulrich Kastler aus Bächingen erklärt die Vorteile und Möglichkeiten.

Von Susanne Klöpfer

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Nie stand mehr auf dem Spiel, nie drängte die Zeit mehr. Ihre Folgen sind auf dem ganzen Planeten zu spüren: in der Antarktis, durch die Buschbrände in Australien oder auf den Gletschern der Alpen. Aber auch in unserer Heimat, dem Landkreis Dillingen. Immer dienstags berichten wir über verschiedene Facetten, die mit der Krise einhergehen. Im zweiten Teil geht es um Dachbegrünung, welchen Beitrag diese im Kampf gegen die Klimakrise leisten kann und warum gerade auf dem Land oft Menschen noch skeptisch sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen