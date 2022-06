Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Die Egau? „Weit davon entfernt, naturnah zu sein“

Plus Im bayerischen Verlauf der Egau sind die Fischvorkommen nur mäßig. Liegt das an der Wasserentnahme oder an baulichen Eingriffen und der Landwirtschaft?

Von Jens Eber

Was muss alles bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft werden? Darum ging es im Heidenheimer Lokschuppen, weil die Landeswasserversorgung Stuttgart an Egau und Hürbe weiter Wasser fördern will. „Das ist ein reiner Behördentermin“, sagte Carina Brückner vom Regierungspräsidium Stuttgart. Sprich: Die ausgetauschten Informationen waren gespickt mit Fachbegriffen, und war jemand nicht einverstanden, bemerkte man das höchstens an sehr sachlich vorgetragenem Widerspruch.

