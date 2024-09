Die Gesellschaft muss ihren Beitrag für den Wasserschutz leisten

1200 Euro. So viel kostet die Ausrüstung für einen Wasserretter. Nun will man nicht, dass nur eine Person die Suche nach vermissten Menschen übernimmt, sondern möglichst viele. Und das nicht nur aus eigener Kraft gegen das Wasser, sondern auf Booten. Und nicht nur mit den eigenen Augen, sondern mit technischer Unterstützung, wie etwa Sonargeräten. Ein guter Teil des Materials von Kreis-Wasserwacht und DLRG ist im Zuge des Hochwassers zerstört worden und muss nachgekauft werden. Das bringt die Organisationen an ihre finanziellen Grenzen, wie die Begleitung einer Übung der Kreis-Wasserwacht eindrücklich zeigt. Wenn man nicht gerade wie die Zwerge in Tolkiens Hobbit einen Drachen ausraubt, müssen die Mittel woanders herkommen. Von uns allen.

Durch den Klimawandel werden Hochwasser häufiger, deswegen benötigen Wasserwacht und DLRG geeignetes Material

Natürlich kostet das alles einen ordentlichen Batzen Geld. Es nicht auszugeben, würde aber einen auf lange Frist unbezahlbaren Schaden verursachen. Nicht nur, weil schlechte Ausrüstung zu potenziellen Misserfolgen bei Einsätzen führt. Der Wasserwacht und der DLRG würden schlicht die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wegfallen, wenn man diese in kaputte Anzüge zwingen würde. Wenn dann der nächste Einsatz kommt, hätten wir weder genügend Menschen, die sich freiwillig zu unserem Schutz in Gefahrensituationen begeben, noch das Material, um diese adäquat auszustatten.

Deswegen muss der Landkreis aktiv werden: Nicht nur von offizieller Seite, auch von der breiten Bevölkerung muss Einsatz kommen: Wenn nicht in Aktion, dann am Geldbeutel, denn: Wenn wir an einer Sache nicht sparen sollten, dann an der Ausrüstung der Menschen, die uns in Notsituationen helfen können. Und solange kein Drachenschatz im Landkreis Dillingen gefunden und geborgen wird, müssen wir eben alle unseren Beitrag leisten.