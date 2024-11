Die Reservisten aus Wertingen sind die Kreissieger 2024

Der 40. Jubiläums-Nacht-Orientierungsmarsch 2024 im Gelände Langenreichen-Meitingen hatte wiederum eine erwartungsgemäße, zufriedenstellende Beteiligung. Schon bei der Ankunft erhielten Funktioner, Gäste und Mannschaften das Jubiläumspräsent: den Kreiskompass mit persönlicher Widmung. Die Wertinger Mannschaften konnten wieder ihren Anspruch auf die vorderen Plätze anmelden und verdeutlichen mit welchem Potenzial sie angetreten waren. Bei der Gästewertung signalisierte die Mannschaft DET Schweiz 1 das Potenzial ihrer Leistungsfähigkeit.

14 Mannschaften, darunter zwei Gästemannschaften aus der Schweiz, zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg, zwei Mannschaften aus Augsburg, wurden im „Feldlager Langenreichen“ (Bereich Feuerwehrhaus und Schützenhaus Langenreichen) in Langenreichen, bei bestem Novemberwetter und einbrechender Dunkelheit gestartet, um ihr militärisches Können unter Beweis zu stellen.

Seit Sommer 2024 wurde geplant

Kreisvorsitzender als Projektleiter, OStFw d. R. Werner Wölfel, mit seinem Kreisvorstand hatten sich auf diesen Kreiswettkampf konkret seit diesem Sommer in unzähligen Stunden und Besprechungen mit dem Organisationsteam und der RK Meitingen darauf vorbereitet. Die Reservistenkameradschaft (RK) Meitingen mit dem Gesamtleitenden Major d.R. Patrick Reiser sowie seinem Kassenwart, Obergefreiten d. R. Klaus Jäger unterstützten bei der Vorbereitung des Kreiswettkampf 2024.

Bei kühlen, aber trockenen Stunden konnte die Veranstaltung dann absolviert werden. Die Wettkampfstrecke wurde mit einer beachtlichen Marschzeit von durchschnittlich rund zweieinhalb Stunden durchlaufen. Somit konnte die sportliche, vorgegebene Zeit von drei Stunden gut einhalten und als kurzweilige Marschstrecke empfunden werden.

19 Stationen im Zusamtal aufgebaut

Über 50 Funktionäre bewerteten an 19 Stationen die Leistungen, welche auf einem rund zehn Kilometer Rundkurs in A- und B-Gruppen angelegt waren. Im Feldlager Langenreichen hatten die Mannschaften vorgegebene Koordinaten in eine Karte einzutragen, ehe ihr militärischer Anzug begutachtet und bewertet wurde. Bei einem Luftgewehr-Luftpistolenschießen konnten die Gruppen ihre Schießfertigkeit unter Beweis stellen. Auf der Marschstrecke mussten die weiteren Stationen mittels Wettkampfkarte angelaufen werden. Dabei ging es um Themen wie Sicherheitspolitik, Anzugsreinigung, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Sanität sowie weitere unbesetzte, richtungsweisende Stationen.

Um das leibliche Wohl kümmerte sich der Schützenverein Langenreichen. Major d.R. Patrik Reiser, RK-Vorsitzender Meitingen, brachte seine Freude sichtlich zum Ausdruck und sprach als Gesamtleitender allen Teilnehmern ungeteilten Dank und Anerkennung aus. Im Grußwort des Bezirksvorsitzenden Schwaben, Oberstleutnant d. R. Heiko Schnitzler, war zu hören, dass er vom Leistungsangebot beeindruckt war. Er stellte fest, dass durch die Öffnung über die Grenzen Nordschwabens hinaus, dieser traditionelle Nachtwettkampf in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen sollte, nachdem diese Wettkämpfe leider immer mehr in den Hintergrund treten, obwohl sie für das Training der individuellen Grundfertigkeiten und körperlichen Leistungsfähigkeit eines Soldaten/Reservisten von großer Wichtigkeit sind.

Das sind die Kreissieger 2024

In Überleitung zur Siegerehrung bedankte sich Kreisvorsitzender Werner Wölfel beim Team der Gemütlichkeitsschützen Langenreichen für die Verpflegung sowie der Feuerwehr Langenreichen für die logistische Unterstützung. Sein besonderer Dank galt allen Teilnehmern, insbesondere den befreundeten Streitkräften aus der Schweiz, den Teams aus Baden-Württemberg und den Reservistenkameradschaften aus der benachbarten Kreisgruppe Schwaben-Mitte. Auch freute er sich sehr, dass seine Kreisgruppe sich so zahlreich beteiligte. W. Wölfel gab bekannt, dass der 41. Nacht-O-Marsch 2025 für den 7. November 2025 geplant ist.

Die Bewertung der Leistungen erfolgte in einer Kreiswertung: 1. RK Wertingen 2, 2. RK Wertingen 3, 3. RK Wertingen 1, 4. RK Weilheim, 5. RK Wortelstetten, 6. RK Wemding-Mauren, 7. RK Bissingen-Gremheim, 8. RK Dillingen; die Gästewertung: 1. DEZ Schweiz 1, 2. RK Augsburg 2, 3. DET Schweiz 2, 4. RK Schwäbisch-Gmünd, 5. RK Augsburg 1, 6. RK Schwaben-Württemberg. (AZ)