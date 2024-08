Drei TGL-Tore beim Derby in Gundelfingen

Im Landkreis-Derby der Fußball-Kreisliga West war Türk Gücü Lauingen die überlegene Mannschaft und gewann bei Bezirksliga-Absteiger FC Gundelfingen II nicht unverdient mit 3:0. Die Gäste hatten in der ersten Hälfte mehr Spielanteile und gingen kurz vor der Pause nach einem Pfostentreffer von Wiedenmann durch Oguzhan Baki in Führung. Die Grün-Weißen waren bis dahin offensiv harmlos, das Fehlen ihres Torjägers Johannes Hauf machte sich negativ bemerkbar. Timur Cukur scheiterte nach dem Wechsel bei Großchancen an der Latte (48.) und FCG-Keeper Müller (49.). Die Platzherren waren zwar bemüht, wurden aber nach einer Stunde ausgekontert – 0:2 durch Yigitcan Yüce. In der Nachspielzeit legte Sinan Kaya das 0:3 nach. (dz)

FC Gundelfingen II: Müller; Riedinger, Toth, Fähnle, Gumpinger, Schön, Nelkner, Cermak, Agalarov (46. Karg/77. Agalarov), Eberle, Krist (35. Pires/79. Stegner) Türk Gücü Lauingen: Breskott; Baki, Wiedenmann, Tufan (70. Nuh Arslan), Cukur, Ellici (82. Alsebae), E. Arslan, Yüce (67. Kaya), Askar, Neziri, S. Tasdelen (73. Bal) Tore: 0:1 Oguzhan Baki (43.), 0:2 Yigitcan Yüce (59.), 0:3 Sinan Kaya (90.+2) SR: Lukas Fischer (SV Freihalden) Zuschauer: 165

Kreisliga West

FC Lauingen – Offingen 0:0. Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Erste Möglichkeiten hatte der FCL durch Almuri Abdulrazak per Seitfallzieher sowie Christoph Marek, der an TSV-Keeper Fabian Kuchenbauer scheiterte. Zehn Minuten später steckte Christoph Marek auf Leon Rutkowski durch, doch der TSV-Zerberus verkürzte geschickt den Winkel. Nach einer halben Stunde klärte FCL-Keeper Arbnor Nimanaj bei einem Konter der Gäste gegen Gabriel Danzl. Nimanaj behielt auch beim Foulelfmeter gegen Simon Schinzel die Oberhand (50.). Ab der 60. Minute hatte Lauingen seine beste Phase. Felix Egger verzog seinen Seitfallzieher nur knapp. Nur zwei Minuten später scheiterte Danny Klose mit einem Kopfball. Wenig später strich der Schuss von Luca Gerstmeir knapp über das TSV-Gehäuse. In der restlichen Spielzeit war der FCL zwar um den entscheidenden Treffer bemüht, doch letztlich blieb es beim torlosen Remis. (fcljoh)

Icon Vergrößern Lauingens Luca Gerstmeir wird von den Offingern Ismail Bülbül (links) und Jonas Schmid-Ferbar (rechts) in die Zange genommen. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Lauingens Luca Gerstmeir wird von den Offingern Ismail Bülbül (links) und Jonas Schmid-Ferbar (rechts) in die Zange genommen. Foto: Karl Aumiller

FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Zengerle, Egger (75. Gashi), Marek (46. Taqi), Kasakowski (46. Gerstmeir), Almuri (82. Rutkowski), Gentner (46. Pertler), Przyklenk, Hander, Rutkowski (58. Klose) SR: Jannik Schönberger (SV Hochwang) Zu.: 100

Holzheim hält dagegen

Scheppach – Holzheim 2:2. In einem rassigen Spiel kam Holzheim gut in die Partie und durch Agon Ismajli zum schnellen 0:1. Louis Dietrich hätte wenig später erhöhen können. Scheppachs Torjäger Azamfirei wurde nun immer gefährlicher. Er traf dann auch per Elfmeter zum 1:1-Halbzeitstand. Zehn Minuten nach der Pause köpfte Christian Kraus zum 2:1 ein. SVH-Kapitän Johannes Scheider verwandelte einen am unermüdlich ackernden Louis Dietrich verschuldeten Elfmeter zum gerechten 2:2-Endstand. (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; Scheider (30. Miller), D. Peter, Feistle, Pennacchia (62. Geißler), Ristic (36. Scheider), T. Allmis (63. S. Allmis), Granzer, Dietrich, Ismajli, Graf; Heimbach, Mohammadi, Brandt, L. Peter Tore: 0:1 Agon Ismajli (9.), 1:1 Georghe-Daniel Azamfirei (24./FE), 2:1 Christian Kraus (54.), 2:2 Johannes Scheider (67./FE) SR: Reinhard Badke (TSV Unterthürheim) Zuschauer: 120

Burgau – Dillingen 2:3. Dass Neuling Burgau wohl gegen den Abstieg spielen wird, hatte sich schon bei dessen beiden Auftaktniederlagen angedeutet. Umso wichtiger war jetzt der erste Saisonsieg für Dillingen, um bereits früh in der Saison wichtige Auswärtspunkte für den eigenen Ligaerhalt einzufahren. Die 2:0-Führung der gut beginnenden Gäste durch Tobias Hildmann und Alexander Kinder glich der TSV noch vor der Pause aus. Das 2:3 von Tim Gehring kurz nach dem Wechsel brachte Dillingen dann aber über die Zeit. (dz)

SSV Dillingen: Körber; M. Hildmann, L. Isufi (86. Kratz), Kasumi, Sailer, Gehring, T. Hildmann, Riedinger (85. Stachelski), Yavuz, Kinder (78. F. Lloqanaj) Tore: 0:1 Tobias Hildmann (18.), 0:2 Alexander Kinder (22.), 1:2 (Luca Rogg (37.), 2:2 Patrik Merkle (45.), 2:3 Tim Gehring (50.) SR: Andreas Schaudig (SpVgg Ederheim) Zuschauer: 80

Altenmünster – Bubesheim 3:1. Der SCA bleibt in der Kreisliga West das Maß der Dinge und gewann auch sein drittes Saisonspiel. Marco Kalkbrenner brachte den Tabellenersten nach einer guten Viertelstunde auf Vorarbeit von Manfred Glenk in Front. Den Bubesheimer 1:1-Ausgleich konterten Oliver Wieland und Glenk – ein verdientes 3:1 durfte gefeiert werden. (dz)

SC Altenmünster: Schmid; Gruber, T. Kaifer, Kirchberger, Pecher, S. Kaifer, Kalkbrenner, Roth, J. Schuster, Glenk, Henne; Wenzl, Bauer, F. Schuster, Wieland, Ruth Tore: 1:0 Marco Kalkbrenner (18.), 1:1 Tibor Petrik (60.), 2:1 Oliver Wieland (78.), 3:1 Manfred Glenk (88.) SR: Antonio Vasiu Zuschauer: 120

Kreisliga Nord

Buchdorf/Daiting – Höchstädt 3:2. Lange sah es nach einer sicheren Sache für die Gastgeber aus, ehe sich Höchstädt mit zwei Treffern zurück ins Spiel brachte. Letztlich reichte es für die Rothosen aber nicht zum erhofften zweiten Punktgewinn dieser Saison. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn (88. M. Mayerle), N. Korittke, Stelzle, S. Wanek, Gruber, P. Wanek, Wurm, Azouz (60. Rettinger), T. Korittke, Kölle Tore: 1:0 Nilolai Kastner (27.), 2:0 Simon Lux (53.), 3:0 Simon Lux (58.), 3:1 Patrick Wanek (66.), 3:2 Simon Stelzle (75./FE) SR: Alexander Maier (SV Bayerdilling) Zuschauer: 100

Ehingen schlägt den Tabellenführer

Reimlingen – Ehingen-O. 2:4. Ausgerechnet beim Ersten gelang dem SVEO der wichtige erste Saisonerfolg. Der Gast erwischte durch zwei Tore von Bastian Stefanovic einen Traumstart, ehe der FSV besser im Spiel und Dominik Konle zum Anschluss kam. Doch Ehingen bewies Moral. Der fleißige Marco Aust bediente Kapitän Simon Leser – 1:3. Die Gäste zogen sich nach der Pause zurück und Reimlingen machte das Spiel. In Minute 78 gelang Sebastian Engel der erneute Anschlusstreffer. Doch diesmal blieb Ehingen cool und Chris Birthelmer tütete den umjubelten ersten Dreier in der Kreisliga für sein Team ein. (muerai)

SV Ehingen-O.: Kukula; Ostermeier, Steppich, Stettberger, Aust (64. Reißner), Birthelmer, Deil, Dennerlöhr, Sedlacek (59. Krischke), Leser (90. El-Naggar), Stefanovic Tore: 0:1 Bastian Stefanovic (7.), 0:2 Bastian Stefanovic (18.), 1:2 Dominik Kohnle (32.), 1:3 Simon Leser (41.), 2:3 Sebastian Engel (78.), 2:4 Christian Birthelmer (84.) SR: Vincent Meyer (FC Donauried) Zuschauer: 80