Ein Blick ins Lothar-Schätzl-Künstlerhaus und in die Studienkirche

Am 11. September findet auch dieses Jahr wieder der "Tag des offenen Denkmals" statt. Dabei können Interessierte unter anderem an einer Führung durch das Lothar-Schätzl-Künstlerhaus teilnehmen.

Jährlich ist der zweite Sonntag im September geprägt von interessanter Kultur, bekannt als der "Tag des offenen Denkmals". Dieses Jahr steht der 11. September unter dem Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz". Passend dazu wird es im Landkreis Dillingen zwei Denkmale zu besichtigen geben. Eines davon ist das Künstlerhaus Lothar Schätzl.

Ingrid Witte und Dagmar Witte bieten zwei Führungen in Dillingen an

Der einstige Familiensitz von Lothar Schätzl und seiner Familie diente dem Maler und Kunsterzieher als Wohn- und Arbeitshaus, bevor er im Jahr 2006 starb. Diesen Sonntag geben Ingrid Witte und die promovierte Kunsthistorikerin Dagmar Dietrich zwei Führungen durch das Künstlerhaus. Die Einführung beginnt im Garten, danach wird das Haus von innen besichtigt, wo auch ein Blick in das Atelier des verstorbenen Künstlers geworfen werden kann. "Das Besondere an seinen Bildern ist, dass sie sich quer durch sein Leben ziehen", erzählt Witte, die Schätzl persönlich kannte. Der Künstler habe in einer Zeitspanne von 70 Jahren Kunstwerke erschaffen, die somit in verschiedenen Epochen entstanden. Demnach weisen sie ihren Worten zufolge auch verschiedene Stile auf.

Kunsthistorikerin Christine Schneider führt am Sonntag durch die Dillinger Studienkirche. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

"Als Lothar Schätzl starb, war es seinem Sohn sehr wichtig, sein Erbe zu erhalten", berichtet Witte. Darunter fällt das Künstlerhaus in der Konviktstraße 7 sowie alle darin enthaltenen Werke. Da Schätzls Sohn Lothar im Jahr 2017 jedoch ohne Erben verstarb, fielen die Hinterlassenschaften seines Vaters in die Hände der Lothar-Schätzl-Stiftung. Zusammen mit dem Kulturerbe Bayern erschuf die treuhänderisch verwaltete Lothar-Schätzl-Stiftung ein offenes Künstlerhaus.

Einblicke ins Dillinger Künstlerhaus

Am kommenden Sonntag ist bei jeder Führung durch das Künstlerhaus Platz für maximal 14 Personen. Alle Interessierten können sich per Telefon unter der Nummer 09071/6505 anmelden. Die erste Führung beginnt um 10 Uhr, die zweite um 15.30 Uhr.

Doch nicht nur das Künstlerhaus kann am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Auch die Kunsthistorikerin Christine Schneider organisiert zwei Führungen durch die Studienkirche, bei denen sie die Gäste in die Vergangenheit mitnimmt. Dort begibt sie sich mit allen Interessierten auf die Spuren von Ignatius von Loyola und Franz Xaver. Die beiden Männer spielten bei der Gründung des Jesuitenordens eine bedeutende Rolle. Die Führungen beginnen um 14 Uhr und 15.30 Uhr vor der Studienkirche, eine Anmeldung ist nicht notwendig.