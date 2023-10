Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Ein Jahr Arbeit steckt hinter diesen Kunstwerken

Plus Die Vhs-Fotogruppe Dillingen hat eine Ausstellung mit dem Motto "Atelier Natur" im Rahmen der Kulturtage eröffnet. Und die Bilder sind wahre Hingucker.

Von Anna Lena Mayr Artikel anhören Shape

Ein Jahr lang haben sich 17 Mitglieder der Vhs-Fotogruppe Dillingen mit dem Ausstellungsthema "Atelier Natur" beschäftigt und zeigen nun ihr Ergebnis im Rahmen der Landkreis-Kulturtage. Mehr als 100 selbst gefertigte Prints verwandeln den Arkadenhof in der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen in ein Meer aus intensiven Farben, mit erstaunlichen Motiven wie Kiwis und Tannenzapfen. Die Fotografien führen die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise durch die Schönheit der Natur in der Welt: Durch Labyrinth artige Stellwände wird man von unseren heimischen Wäldern über Wüsten und Meere bis in den Yellowstone-Nationalpark teleportiert.

Keine Profis, aber ein hohes Niveau

Unter anderem will die Fotogruppe mit ihrer Ausstellung auch anderen Interessierten der Fotografie die Vielfältigkeit der Möglichkeiten zeigen. "Alles ist möglich, wenn man sich Zeit lässt und nicht nur knippst, sondern fotografiert", beteuert Michael Jerszynski, einer der Fotografen. Es sei ähnlich wie in den alten Zeiten, erinnert sich Jerszynski, als man mit analoger Fotografie nur 24 Bilder auf einmal machen konnte und sich daher noch sehr genau überlegen musste, was und wie man fotografiert. Außerdem seien sie in der Fotogruppe schließlich alle keine Profis, die vom Fotografieren leben, verrät Jerszynski. Und doch würden sie recht professionelle Arbeit erschaffen, erzählt er stolz vom hohen Niveau ihrer Arbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen