Ein neues Gesicht an der Spitze der Dillinger Polizeiinspektion

Talib Khachab wird als stellvertretender Dienststellenleiter begrüßt. Der Unterglauheimer Benjamin Dannemann ist nun Polizeichef in Donauwörth.

An der Spitze der Dillinger Polizeiinspektion gibt es seit Dienstag ein neues Gesicht. Der 36-jährige Polizeioberkommissar Talib Khachab - aktuell im Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst - übernimmt kommissarisch die stellvertretende Dienststellenleitung.

Der Neue kommt aus Augsburg

Damit tritt er die Nachfolge von Erstem Polizeihauptkommissar Johannes Weber an, der künftig als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig sein wird. Talib Khachab kommt aus Augsburg, wo er unter anderem mehrere Jahre bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost eingesetzt war. Nach seinem Studium und dem Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst war er zunächst Angehöriger der Verkehrspolizei Augsburg und durchlief anschließend mehrere Stationen. Zuletzt war er in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig. Vizepräsident Markus Trebes begrüßte Talib Khachab zusammen mit Dienststellenleiter Ralf Bührle an seiner zukünftigen Wirkungsstätte.

Die Polizeiinspektion (PI) Donauwörth hat einen neuen Leiter. Die Dienststelle führt nun Benjamin Dannemann. Auch dessen Stellvertreter ist neu. Nachdem sich PI-Chef Thomas Scheuerer im Frühjahr nach 15 Jahren auf diesem Posten verabschiedet hatte, stand vorübergehend Maria Enslin als Aspirantin für den höheren Polizeivollzugsdienst der Inspektion vor. Die Hauptkommissarin wechselte jetzt zur Kriminalpolizei nach Augsburg.

Der neue Donauwörther Polizeichef stammt aus dem Landkreis Dillingen

Benjamin Dannemann stammt aus Höchstädt und wohnt inzwischen in Unterglauheim. Er startete 2004 seine Ausbildung bei der Polizei. Anschließend war er bei der Bereitschaftspolizei. 2015 schloss Dannemann ein Studium ab, womit er in den gehobenen Polizeidienst wechseln konnte. Neben einer Reihe von anderen Stationen war der 40-Jährige mehrere Jahre bei der Polizeiinspektion Dillingen tätig. Trebes begrüßte den Polizeirat nun an seiner neuen Wirkungsstätte. Seit Kurzem hat die PI Donauwörth auch einen neuen stellvertretenden Leiter. Dieses Amt trat Thomas Fackler an. Der 53-Jährige stammt aus dem Donau-Ries-Kreis und gehörte zuvor viele Jahre der Kripo Augsburg an. (AZ)