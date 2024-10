Ein Oberliga-Schwergewicht reist nach Gundelfingen an

TV Gundelfingen: Zum ersten Heimspiel der TVG-Handballer in der Oberliga-Saison 2024/25 kommt mit dem TSV Ottobeuren gleich ein Schwergewicht in die Kreissporthalle (Anpfiff: Sonntag, 16.30 Uhr). Ein Team, das mit spektakulären Neuzugängen seine Titelambitionen untermauerte. Für den TV Gundelfingen geht es damit Schlag auf Schlag. Vor einer Woche duellierten sich die Schwarz-Roten noch mit dem letztjährigen Dritten Haunstetten, nun geht es gegen den Vizemeister. Der Gast hat Felix Füry aus der U 21 des ungarischen Vorzeigevereins Veszprem verpflichtet, zudem mit Tim Kaulitz ein weiteres großes Kaliber (ehemals TuS Fürstenfeldbruck, Frisch Auf Göppingen, SG BBM Bietigheim). „Beide könnten durchaus ein paar Liegen höher locker mitspielen können“, weiß TVG-Abteilungsleiter Michael Schaarschmidt. Kaulitz kuriert derzeit noch eine Verletzung aus. Dafür wurde beim TSV zuletzt Patrick Kofler reaktiviert, der als Scharfschütz aus der zweiten Reihe bekannt ist und mit Söflingen höherklassig unterwegs war.

Gundelfingen im Live-Stream zu sehen

Interessierte können das Spiel auch im Live-Stream verfolgen, der auf der Webseite des TV Gundelfingen zur Verfügung steht. Die TVG-Frauen fahren am Samstag zum BOL-Derby gegen die HSG nach Wittislingen (Anpfiff 17.30 Uhr).

HSG Lauingen-Wittislingen: „Derby Time“ ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Wittislinger Schulturnhalle. Die heimischen HSG-Frauen erwarten den Lokalrivalen TV Gundelfingen. Beide Teams sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue BOL-Spielzeit gestartet.

Nachdem die neu formierte HSG-Männermannschaft in der Vorwoche anerkennen musste, dass sie mit Titelanwärter TSV Niederraunau derzeit nicht auf Augenhöhe ist, wartet nun wieder das „Brot- und Buttergeschäft“ in der BOL. Am Samstag um 19.30 Uhr ist in Wittislingen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen zu Gast. Diese Spielgemeinschaft hat sich in den vergangenen Jahren im Mittelfeld der Liga etabliert und vor allem in Heimspielen der HSG stets Paroli geboten – wenngleich die Lauinger und Wittislinger Handballer das bessere Ende meist für sich hatten. In die laufende Saison starteten die traditionell sehr körperbetonend spielenden Lechtaler eher schleppend mit einer Niederlage in Friedberg und einem mühevollen Heimsieg gegen den TSV Bäumenheim. Mit Blick darauf wäre alles andere als ein Heimsieg für die Ansprüche der HSG zu wenig. Die Kadersituation entspannt sich allmählich wieder etwas.

Zum ersten Bezirksklassen-Heimspiel der Saison empfängt die zweite Herrenmannschaft am Samstag um 15.30 Uhr das neu zusammengestellte Team des TSV Niederraunau III. Nach der Auftaktniederlage gegen Günzburg wird ein weiterer Gegner auf Augenhöhe erwartet, der nur geschlagen werden kann, wenn im Gegensatz zum ersten Saisonspiel auch über zwei Halbzeiten das volle Leistungspotenzial in Angriff und Abwehr abgerufen wird. Personell gilt es auch weiterhin kreative Lösungen zu finden, da wieder einige Stammspieler nicht zur Verfügung stehen. (CHR)

Wertingen muss Ausfälle auffangen

TSV Wertingen: In Wertingen kommt es am Samstag um 19.30 Uhr zum spannenden Duell zwischen den gastgebenden TSV-Männern und Aichach. Gespielt wird nach aktuellem Stand in der Gymnasiumhalle (eingeschränkte Sitzplätze). Die Zusamstädter starten mit Rückenwind ins Heimspiel, nachdem sie ihr Saisonauftaktmatch gewonnen haben. Aichach hingegen sucht nach Konstanz. Mit einem Sieg aus drei Spielen rangieren die Gäste nur auf Platz neun. Sie wollen alles daransetzen, diese Bilanz aufzubessern und den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten. Wertingen muss den Ausfall von Michael Gump und Robin Ost kompensieren, die krankheitsbedingt fehlen.

Wertingens Frauen haben dieses Wochenende spielfrei. (MIGA)