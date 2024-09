Ein Tor reicht Schretzheim im Topspiel

Villenbach gelang am Sonntag der einzige Heimsieg für ein Landkreis-Team in der Fußball-Kreisklasse West 2 (5:1 gegen die SG Bächingen/Medlingen). Der SVV bleibt damit Tabellendritter hinter TGB Günzburg (3:0 bei der SG Wittislingen/Ziertheim gewonnen) und dem SSV Neumünster-Unterschöneberg (4:2-Sieg bei Glött II). Aus dem Vorderfeld verabschiedet hat sich vorerst die SpVgg Bachtal (1:3 gegen Aufsteiger TV Gundelfingen). Weiterhin schwer tut sich der TSV Bissingen in der Kreiskasse Nord 1 und bleibt Vorletzter (1:3 gegen Lauber SV). In der KK Nord 2 gewann Schretzheim das Topspiel beim SC Tapfheim 1:0 und hat als Tabellenerster zwei Punkte Vorsprung auf Donaumünster (3:1 gegen Eggelstetten). Dritter ist nun Binswangen trotz des mageren 3:3 bei Schlusslicht SpVgg Riedlingen.

Kreisklasse West 2

Wittisl./Zierth. – TGB GZ 0:3. Die SG Wittislingen/Ziertheim unterlag Türk Gencler Birligi Günzburg letztlich klar. Nach einer frühen Großchance von Matthias Stehle geriet die Spielgemeinschaft nach Strehles Platzverweis (21.) in Unterzahl. Kurz darauf brachte Abdulkadir Özdogan die Gäste in Führung (28.). Der Gastgeber hielt in Ziertheim defensiv gut dagegen, musste aber nach der Halbzeit das 0:2 durch den Kopfball von Firat Ece nach einer Ecke hinnehmen (50.). Nach „Gelb-Rot“ für Günzburg (66./Tugrul Sevindik) drängte die SG auf den Anschluss, doch Hakan Polat sorgte per Freistoß (85.) für den 0:3-Endstand. (sgwz)

Bachtal – TV Gundelfingen 1:3. Diese Heimniederlage gegen den Aufsteiger war vermeidbar. Die Gäste gingen bereits in der 10. Minute durch Patrick Löwenstein in Führung. Auf der Gegenseite umkurvte Heck den Gästekeeper, brachte jedoch nicht genug Druck hinter seinen Abschluss. Auch ein abgefälschter Freistoß von Weinelt und ein sehenswerter Volley von Mair sorgten für Torgefahr. Besser machte es schließlich Timo Berroth, der auf Flanke von Mair souverän zum verdienten Ausgleich traf. Kurz nach dem Wechsel hielt Schlussmann Baß stark gegen Mair. Der TVG ging in der 49. Minute per Sonntagsschuss von Steven Kopp zum zweiten Mal in Führung. Die Bachtaler vergaben zwei Großchancen durch Heck und Berroth. Dagegen traf erneut der TVG zum vorentscheidenden 1:3: Elias Frei knallte den Ball unhaltbar unter die Latte. In der Schlussphase wurde Weinelt von Hummel in Szene gesetzt, doch erneut hielt Schlussmann Baß den Auswärtsdreier für seine Gundelfinger fest. (CHRIS)

Villenbach überzeugt

Villenbach – Bächingen/FCM 5:1. Mit einer überzeugenden Leistung gewann Villenbach auch in der Höhe verdient. Hätten die Gastgeber ihre zahlreichen Torchancen besser genutzt und Aluminium nicht dreimal einen Treffer verhindert, wäre der Sieg noch deutlicher ausgefallen. Wie in der Vorwoche legten die Blau-Weißen einen Blitzstart hin und gingen in der 5. Minute durch Marcus Illmer in Führung. Der SG glich schnell durch Fabian Greils 20-Meter-Traumtor in den Torwinkel aus. Das Team von SVV-Trainer Maximilian Strobel zeigte sich wenig beeindruckt und kam in der 16. Minute durch einen von Christoph Thoma verwandelten Handelfmeter zum 2:1. Diese Führung baute der agile Philip Baumann mit zwei Treffern (32./44.) zum 4:1-Halbzeitstand aus. Auch nach Wiederbeginn dominierte die Platzelf. Letztlich dauerte es aber bis zur 89. Minute, ehe Marcus Illmer mit seinem zweiten Tor in Villenbach für zahlenmäßig deutliche Verhältnisse sorgte. (ohn)

Glött II – Neumünster-U. 2:4. Trotz eines ungünstigen Starts in die Partie wehrten sich die Lilien gegen den Aufstiegsaspiranten aufopferungsvoll. Am Ende retteten sich die Gäste aber doch noch ins Ziel. Der Favorit nutzte die Glötter Fehler zunächst eiskalt aus. Als Benedikt Grüner am ersten Pfosten der Ball durch die Beine rutschte, hatte der lauernde Fabian Schrodi leichtes Spiel – 0:1 (8.). Weil nur vier Minuten später ein Heber von Fabian Schrodi über SSV-Keeper Maxi Herzog zum 0:2 führte, musste man um die Hausherren fürchten. Doch der Aufsteiger steckte nicht auf und wurde belohnt: Eine Notbremse von Gästekeeper Moracaj an Marcel Wiedemann musste Schiedsrichter Heinz Raab mit Rot ahnden. Den Freistoß aus bester Position versenkte Florian Böck zum Anschlusstreffer (22.). Erneut ein unnötiger Glötter Ballverlust führte zum 1:3 (33.). Für Torschütze Florian Schrodi war es der Hattrick in dieser Begegnung. Mit dem Halbzeitpfiff meldeten sich Glötter durch das 2:3 von Marcel Wiedemann erneut zurück. Im zweiten Abschnitt legte die Gäste ihr Augenmerk verstärkt auf die Defensive. Glött konnte die doppelte Überzahl in der Schlussphase nicht mehr für den dritten Treffer nutzen. Stattdessen besorgte Daniel Kränzle in der 88. Minute mit dem 2:4 für die endgültige Entscheidung. (RÖB)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Lauber SV 0:3. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Dominik Wipp nach zwei Minuten von der Strafraumkante die Gästeführung erzielte. Laub war zunächst tonangebend, doch nach einer Viertelstunde kamen die Hausherren besser in die Partie. Die große Chance zum Ausgleich vergab Josef Ebermayer per Foulelfmeter (17.). Anschließend war der Schuss des freigespielten Bissinger Angreifers Daniel Braun aus halbrechter Position zu harmlos. Besser machten es die Gäste: Aus spitzem Winkel gelang Maximilian Zwerger das 0:2 (32.). Matthias Maurer scheiterte nach schöner Einzelaktion an Bissingens Keeper Jochen Mittring (43.). Mit dem Halbzeitpfiff vollendeten die cleveren Gäste einen schönen Konter durch Matthias Maurer zur Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte verwaltete Laub das Ergebnis und beschränkte sich auf Konter. Der bemühten Heimmannschaft fehlten die Ideen. Mehr als ein geblockter Schuss von Josef Ebermayer und ein Distanzversuch von Manuel Tutschka sprangen für die Kesseltaler nicht mehr heraus. (WM)

Kreisklasse Nord 2

SGL/SCU – Donaualtheim 1:1. Mit einem letztlich leistungsgerechten Unentschieden trennten sich die beiden Tabellennachbarn. Während in der ersten Hälfte Torchancen beiderseits Mangelware waren, nahm die Partie in der zweiten Halbzeit Fahrt auf. In der 13. Minute scheiterte SG-Spielführer Michael Hochstädter mit einem Foulelfmeter am Gästekeeper. Kurz vor dem Halbzeitpfiff parierte SG-Schlussmann Sebastian Knötzinger in einer Eins-zu-Eins-Situation aus kurzer Distanz. Den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte in der 49. Minute Alexander Köhnlein auf Zuspiel von Kai Streifeneder. Die Gäste bauten zunehmend Druck auf und erspielten sich dadurch klare Chancen. So setzte ein Gästespieler das Leder an die Latte. Der Nachschuss konnte auf der Linie geklärt werden. Ein Distanzschuss von Michael Hochstädter landete nur an der Unterkante der Latte und sprang ins Feld zurück. In der 71. Minute traf beim Klärungsversuch ein SG-Spieler unglücklich den eigenen Mann. Der Ball wurde zum gut platzierten Pascal Scheider abgefälscht, der das Leder zum Ausgleich ins Lattenkreuz hob. (HP)

Schretzheim gewinnt spannende Partie

Tapfheim – Schretzheim 0:1. Das Topspiel war bis zum Schlusspfiff spannend und umkämpft. Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen beide Mannschaften verdientermaßen torlos in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel kam Tapfheim besser in die Partie und hatte eine Großchance zur Führung, doch BCS-Torwart Aninger reagierte blitzschnell und lenkte das Leder an den Pfosten. Anschließend setzte Ardian Hoti mit einem Steckpass Martin Schromm in Szene, der am Torwart vorbei zum 0:1 einschob(58.). Er war bereits sein zehntes Saisontor. Der SCT investierte danach mehr in die Offensive, Schretzheim konterte immer wieder gefährlich. Die Schlussphase war umkämpft und beide Teams gaben nochmals alles, am Ende verteidigte der BCS den wichtigen Dreier und bleibt an der Tabellenspitze. (MÜDA)