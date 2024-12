Eine junge Mutter kämpft sich zurück ins Leben

Es ist eine dieser Geschichten, die man kaum glauben mag. Die doch eigentlich nur im Fernsehen oder weit weg in den Großstädten passieren. Aber so ist es nicht. Das, was Steffi* in ihrem Leben alles erlebt hat und erleiden musste, ist wahr und hat sich genau hier bei uns auf dem Land, im Landkreis Dillingen, abgespielt. Von Kind an ist das Leben der jungen Frau von Gewalt, Drogen und Hoffnungslosigkeit geprägt – und Geldnot. Ein Teufelskreis, aus dem sie über viele Jahre nur schwer herauskommt. Heute klingt sie optimistisch, ist voller Zuversicht und sagt: „Man hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder man gibt sich auf oder hält sich am Positiven fest. Ich habe zwei wundervolle Kinder, für sie will ich kämpfen und alt werden.“ Was sie auch dank der Unterstützung der Dillinger Caritas schafft.

