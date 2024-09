Eine Krankheit, die in der „Mitte der Gesellschaft“ ankommen muss

„Demenz und Alzheimer sind Krankheiten, über die in der Gesellschaft immer noch hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Umso wichtiger ist es, dass mit der zurzeit stattfindenden Demenzwoche diese Krankheiten in die Mitte der Gesellschaft getragen wird.“ Mit diesen Ausführungen eröffnete Dillingens Landrat Markus Müller die Auftaktveranstaltung im Rittersaal von Schloss Höchstädt zur Demenzwoche im Landkreis Dillingen, die im Rahmen der fünften Bayerischen Demenzwoche vom 20. bis 29. September durchgeführt wird. Dabei richtet sich die Demenzwoche mit ihren zahlreichen Veranstaltungen im Landkreis Dillingen an Betroffene und deren Angehörige sowie an alle, die sich zum Thema Demenz informieren möchten.

