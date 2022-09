Eiserne Hochzeit: Beim Tanzen im Café Kommer sprang der Funke über

Fritz und Ingeborg Glaser aus Höchstädt haben jetzt ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Die beiden geben wertvolle Tipps, wie Paare gut miteinander zurechtkommen.

Alles begann durch ein zufälliges Treffen im damaligen Café Kommer am Höchstädter Marktplatz. Fritz Glaser war dort mit Freunden verabredet, als Ingeborg mit ihren Eltern ins Café kam. Bei einem gemeinsamen Tanz sprang der Funke zwischen den beiden über und Fritz nutzte seine Chance auf dem Heimweg.

Am 20. September 1957 heirateten Ingeborg und Fritz Glaser

Ingeborg Glaser erinnert sich heute mit einem Lächeln an diesen Tag. "Wir mussten in die gleiche Richtung, und als wir an meinem Haus angekommen sind, hat er mich einfach gefragt: Was machst du denn morgen?" Obwohl sie ihm erzählt habe, dass sie auf ihren kleinen Bruder aufpassen müsse, habe sich ihr Fritz davon nicht beirren lassen. Fritz Glaser zuckt nur lächelnd mit den Schultern. "Ich sagte dann zu ihr, dass ihr Bruder doch einfach mit auf den Spaziergang kommen könnte." Von diesem Tag an bis zu ihrer Hochzeit hätten sich die beiden nun jeden Tag gesehen. "Ohne Unterlass", betont Fritz Glaser. Mit der standesamtlichen Hochzeit am 20. September 1957 beginnt die glückliche Ehe der beiden, die auch 65 Jahre später noch anhält, als sie lächelnd nebeneinander auf ihrem Sofa sitzen. Die Feier nach ihrer Hochzeit richtete das Ehepaar im Café Kommer aus - demselben Café, in dem sie sich vier Jahre vorher kennenlernten.

Ein wichtiger Halt in ihrer Ehe sei die Familie gewesen, erzählt das Ehepaar. Die Liebe, die sie von ihren Töchtern, Enkeltöchtern und inzwischen sogar einem Urenkel bekommen, habe sie verbunden und auch in schweren Situationen durchhalten lassen. Denn auch ihre Ehe habe Höhen und Tiefen durchlebt - wie es im Leben üblich ist, meint Fritz Glaser. Und bald steht schon die nächste Freude an. Im Februar soll das zweite Urenkelchen kommen, schwärmt Ingeborg Glaser voll Vorfreude. Doch nicht durch ihre Familie, sondern auch für ihre Familie haben die beiden ihre Ehe durchgestanden. Der langjährige Stadtrat und Unternehmer Fritz Glaser betont, wie wichtig es ihm sei, für seine Kinder und Enkelkinder ein gutes Beispiel zu sein und ihnen vorzuleben, dass eine glückliche Ehe lange halten kann. Und das sei ihnen Gott sei Dank gelungen.

"Durch Gottes Gnade können wir unsere Eiserne Hochzeit feiern"

Einen Tipp für alle frisch verheirateten Paare haben die Glasers auch: "Wichtig ist, immer über alles zu reden." Fritz Glaser, der Arbeitskleidung für Schornsteinfeger herstellt, gibt zu, dass manchmal er, aber manchmal eben auch seine Frau recht habe und deswegen Kommunikation wichtig für eine lange und glückliche Ehe sei. Dabei seien aber auch Respekt und Achtung voreinander zwei Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Mit dieser Rezeptur schafften es die beiden, dass sie sich heute immer noch füreinander entscheiden würden. Doch Ingeborg Glaser betont neben ihrem Durchhaltevermögen noch einen anderen Aspekt: "Durch Gottes Gnade können wir unsere Eiserne Hochzeit feiern." Denn um so lange zusammen leben zu können, müsse man auch gesund sein.

