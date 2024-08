Events im Kreis Dillingen: Laufen, feiern und musizieren

Zwar ist dieses Event, das am Wochenende im Landkreis Dillingen stattfindet, keine Sportart bei Olympia. Aber das, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Samstag und Sonntag leisten werden, hätte auf jeden Fall mindestens eine Medaille verdient. Fabian Wachter vom Verein Walk4Childern, der 2019 gegründet worden ist, organisiert am Samstag, 3. August, einen ganz besonderen Lauf. 100 Kilometer sollen in 24 Stunden geschafft werden. Zu Fuß. Quer durch den Landkreis. Start und Ziel ist dabei Gundelfingen.

Warum? Es sei vor allem das Gefühl, was man alles schaffen könne, wenn man will. Egal, nach wie vielen Kilometern. Denn Fabian Wachter und sein Team haben die 100 Kilometer in unterschiedlich lange Abschnitte, es sind lauter Schleifen, aufgeteilt, sodass - je nach Kondition und Zustand - auch nach weniger Kilometern zurück an den Ausgangspunkt gelaufen werden kann. Deshalb könnten auch Ungeübte teilnehmen und im Notfall vorzeitig aussteigen.

Mitmachen auf eigene Verantwortung

Wie es abläuft? Treffpunkt ist am Samstag, 3. August, bei Fabian Wachter, Kastellstraße 12, in Gundelfingen. Mitmachen kann jeder, der möchte, es braucht keine Anmeldung. Gemeinsam geht es dann um 11.30 Uhr los - und im besten Fall kehren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 24 Stunden später wieder am Ziel zurück. Möglicherweise nach 100 Kilometern. Wichtig: Das Laufevent ist keine offizielle Veranstaltung, jeder macht auf eigene Verantwortung mit. Jeder muss sich selbst verpflegen und versorgen. Auch bei Nacht.

Das Beste: Beim 24-Stunden-Lauf im Kreis Dillingen sammelt Walk4Children für soziale Einrichtungen. Dieses Mal sollen das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, und das schwäbische Kinderkrebszentrum im Universitätsklinikum Augsburg davon profitieren. Vorab können Spenden auf ein entsprechendes Konto überwiesen werden, die Veranstalter überweisen die Summe zu hundert Prozent weiter, heißt es. Allein dieses Ziel ist schon olympisch. Zumindest zählt der olympische Gedanke: Dabei sind, ist alles. Weitere Informationen gibt es unter walk4children.de.

Stadtfest in Wertingen, Parkfest in Lauingen

Weniger sportlich, aber mindestens ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl gibt es auch bei weiteren Veranstaltungen, die dieses Wochenende im Kreis Dillingen stattfinden. In Wertingen wird das große Stadtfest gefeiert. Am Freitagabend fällt mit dem Bieranstich um 19 Uhr der „Startschuss“. Bis inklusive Sonntag ist ein buntes Rahmenprogramm in der Innenstadt geplant. Auf der Marktplatzbühne, der Zusaminsel und am Würfelbrunnen wird es musikalisch, viele Bands und Kapellen treten auf. Auch am Zusamkreisel haben kleinere Gruppen die Möglichkeit, ihre Musik zu zeigen. Natürlich wird die Partymeile kulinarisch keine Wünsche offen lassen.

Auch das Luitpoldhain in Lauingen verwandelt sich am Wochenende in eine Feiermeile. Die Stadtkapelle organisiert das Parkfest, das am Samstagabend um 17.45 Uhr mit dem Festumzug von Marktplatz zum Festplatz eröffnet wird. Gefeiert bis Sonntagabend, zum großen Finale findet ein Entenrennen statt.

Auch kulturell ist einiges geboten. Im Sonderheimer Stadel von Alwin Breskott stellen sechs Künstler und Künstlerinnen aus der Region ihre Werke vor. Auch das Atelier Hartmut Pfeuffer ist samstags und sonntags in Höchstädt geöffnet. Die Schützen aus Villenbach-Hausen im Zusamtal feiern am Samstag ihr großes Sommerfest und der Dillinger Kulturring veranstaltet das dritte Sommerkonzert. Dieses Mal treten zwei Cellistinnen am Sonntag um 17 Uhr im Goldenen Saal auf.