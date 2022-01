FW-Landtagsabgeordneter Mehring möchte nicht Dillinger Landrat werden

Plus Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, wird am 15. Mai nicht bei der Dillinger Landratswahl antreten. Er erklärt die Gründe.

Bei der Suche von Kandidaten und Kandidatinnen für die Dillinger Landratswahl hat jetzt nach dem Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) ein weiteres politisches Schwergewicht abgesagt: Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring, wird am 15. Mai nicht antreten, um die Nachfolge von Landrat Leo Schrell anzutreten.