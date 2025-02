Fasching und Musik: Veranstaltungstipps für den Kreis Dillingen am Wochenende

Die fünfte Jahreszeit geht am Wochenende in die nächste Runde. Neben den erwachsenen Narren kommen an diesem Wochenende vor allem wieder die Kinder auf ihre Kosten. Was am Wochenende vom 7. bis zum 9. Februar alles im Landkreis Dillingen los ist:

Fasching im Kreis Dillingen: Das sind die Termine am Wochenende

Am Samstag, 8. Februar, erwarten die Region zahlreiche Faschingsveranstaltungen. Der Faschingsball des Schützenvereins Edelweiß Asbach findet im Bürgerhaus Osterbuch ab 20 Uhr statt. Parallel dazu veranstalten die Schlossfinken in der Gemeindehalle Blindheim die „Schlofi Dance-Night“, die von 17 bis 20.30 Uhr für Teens und von 20.30 bis 24 Uhr für Erwachsene geöffnet ist.

In Dillingen laden die Faschingsfreunde zum Ball der Begegnung im Stadtsaal ein, der um 16.30 Uhr beginnt; der Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr möglich. Für die jüngeren Faschingsfreunde gibt es den Kinderfaschingsball der Spielgruppen Lutzingen am Sportheim 1, der um 13.59 Uhr startet, sowie den Kinderball der Epponia um 13.30 Uhr in Eppisburg. Sportlich wird es beim Skiball des TV Lauingen in der Stadthalle Lauingen, der um 20 Uhr beginnt. Der Ball ist aber bereits ausverkauft.

Am Sonntag, 9. Februar, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Der Kinderball der Dillinger Faschingsfreunde findet im Stadtsaal Dillingen um 14 Uhr statt, wobei der Einlass bereits um 13 Uhr losgeht. Auch in Blindheim wird der Kinderball der Schlossfinken um 13.30 Uhr in der Gemeindehalle gefeiert.

Schwäbische Musik in Pfaffenhofen

Am Samstag wird es im Zehentstadel in Pfaffenhofen modern und traditionell zugleich. Dort tritt die Gruppe „Schwäbischwild“ auf und präsentiert traditionelle Klänge mit neuen Variationen. Die Gruppe ist bereits im Gasthof Stark in Gottmannshofen aufgetreten und kommt nun wieder ins Zusamtal. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten 19 Euro. Mehr Infos gibt es bei der Kleinkunstbühne Lauterbach unter www.kleinkunst-lauterbach.de.