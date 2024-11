Faschingsauftakt: Gundelfingen startet eine „närrische Olympiade“

Ein letzter Blick in die vorbereitete „olympische“ Feuerschale auf der Bleiche soll sicherstellen, dass das Feuer später auch brennen wird. Dann beginnen die Feierlichkeiten in Gundelfingen. Denn der Historische Bürgerverein zelebriert am 11. November um 11.11 Uhr den Beginn der fünften Jahreszeit – des Faschings. Das Motto in diesem Jahr: „Närrische Olympiade“. Jürgen Wille, der Vorsitzende des Vereins, stellt die Diskrepanz des ersten Faschingstags heraus, an dem immer gleichzeitig Sankt Martin gefeiert wird: „Ein eher besinnliches Fest mit heiligem Hintergrund und ein eher weniger besinnliches Fest mit nicht unbedingt heiligem Hintergrund.“ Trotzdem gehe das problemlos zusammen, denn die Gäste sollen, „modern heilig, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“, so Wille.

