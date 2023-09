"Menschen helfen und Technik beherrschen": Die Feuerwehr ist ihre Leidenschaft

Während der diesjährigen Aktionswoche finden im Landkreis Dillingen zahlreiche Übungen statt. Villenbach wirbt aktiv dafür, andere Termine bleiben bewusst geheim.

Aktiv bei der Feuerwehr. Ein Ehrenamt, das das Leben des Kreisbrandinspektors Jürgen Schön seit seinem 18. Lebensjahr – fast 40 Jahre – prägt. Einsätze, Übungen, technische Entwicklungen, Gemeinschaft. Für den Lauinger Feuerwehrler gehört das zu seinem Leben. Ebenso wie für zwei Kommandanten aus der Gemeinde Villenbach: Stephan Storch und Benedikt Edin. Um vieles jünger haben sie in dieser Woche wie viele anderen im Landkreis Dillingen und ganz Bayern dieselbe Motivation: Den Blick auf den wertvollen ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehrler zu lenken.

Kreisbrandinspektor Jürgen Schön vertritt Kreisbrandrat Frank Schmidt

Gemeinsam mit seinem Kollegen aus dem südlichen Landkreis vertritt Jürgen Schön bei der diesjährigen Feuerwehraktionswoche Frank Schmidt. Der Kreisbrandrat fällt dieses Mal aus familiären Gründen aus und ist der einzige vergütete Feuerwehrmann im ganzen Landkreis Dillingen. Alle anderen wirken ehrenamtlich.

Wie Jürgen Schön. "Menschen helfen und Technik beherrschen." So beschreibt der gelernte Schlosser in Kurzform seine Motivation. Als Lauinger trat er einst in die dortige Feuerwehr ein, blieb ihr bis heute treu, obwohl er seit einigen Jahren im Dillinger Stadtteil Hausen wohnt. "Vier Kilometer bis zum Gerätehaus, das klappt."

Im Vergleich zu vielen anderen arbeitet Schön in der Heimat, als Gebäudebetreuer der Dillinger Studienbibliothek, ist damit auch untertags einsatzbereit. Eine Ausbildung hat er einst als Schlosser absolviert. Die handwerklichen Fertigkeiten und Erfahrungen helfen ihm sicherlich in mancher Hinsicht. Doch wirken bei der Feuerwehr auch viele Banker und Menschen aus Verwaltungsjobs. "Hier kommen gewisse Talente oft erst zum Vorschein", erzählt Schön. Die einen lenken super wendig das Löschfahrzeug, andere gehen souverän mit dem Atemschutz in verrauchte Gebäude. Bei Frauen sieht der 56-Jährige oftmals besondere Qualitäten bei der Personenbetreuung und wenn Kinder beteiligt sind. Er schätzt es, wenn sich die Feuerwehrtrupps querbeet aus unterschiedlichen Menschen, Persönlichkeiten und Potenzialen zusammensetzen.

Bei überraschenden Übungen agieren die Feuerwehrkräfte spontaner

Die alljährliche Feuerwehraktionswoche biete bei überraschenden Übungen die Möglichkeit: "Wer kommt, springt ins Auto", erklärt Schön, "dadurch ergeben sich oft kunterbunte Mischungen aus Charakteren, die jetzt miteinander harmonieren müssen." Aus diesem Grund finden in dieser Woche viele "scharfe Übungen" statt, wie der Kreisbrandinspektor es nennt. Das heißt, die Feuerwehrkräfte vor Ort wissen im Vorfeld nicht, wann und wo die Übung stattfindet.

Ganz anders läuft es dieses Jahr in der Gemeinde Villenbach. Hier werben die drei Kommandanten der Ortsteile aktiv für eine Schauübung am Freitag, 29. September. Gemeinsam werden die Feuerwehreinsatzkräfte aus Wengen, Riedsend und Villenbach in einer ehemaligen Bauernhofscheune in der Hauptstraße 18 in Villenbach ihr Können zeigen. "Mit Verletzten, einem brennenden Gebäude und Rauch", beschreibt der Villenbacher Kommandant Stephan Storch.

Stephan Storch ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Villenbach. Foto: Storch

Die Übung werde per Sirene alarmiert und die Einsatzfahrten bereits für begeistere Kinderaugen sorgen, vermutet der Riedsender Kommandant Benedikt Edin. Mit 25 Jahren gehört er zu den ganz jungen Kommandanten und wirbt aktiv für den Besuch der großen Schauübung ab 18 Uhr. Alle Fahrzeuge könne man dann genau anschauen, selbst mal die Sicht in einem künstlich verrauchten Gebäude testen und sich am Infostand der Jugendfeuerwehr nützliche Tipps zum Brandschutz und zur Ersten Hilfe holen.

Die Feuerwehren im Landkreis Dillingen werben aktiv für Nachwuchs

"Wir brauchen regelmäßig Nachwuchs", betont Stephan Storch. Gemeinsam wollen sie am Freitag den Fokus der Bevölkerung auf die Feuerwehr lenken, die Möglichkeit bieten, in Kontakt zu kommen. Interessierte aller Altersgruppen seien willkommen, interessierte Kinder, Männer und Frauen. Stephan Storch ist seit seinem 14. Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr. Motiviert durch sein Umfeld trat er in die Jugendfeuerwehr ein, zog mehrere Freunde mit. Selbst als der 35-Jährige mal für vier Jahre in Augsburg lebte, blieb er seiner Heimatfeuerwehr treu, kam regelmäßig zu den Übungen und Treffen. "Die Feuerwehr ist ein Hobby mit tiefem Hintergrund", beschreibt er seine Motivation, die er gerne weitergeben will.

Kreisbrandinspektor Jürgen Schön ist seit fast 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Lauingen aktiv. Foto: Schön

Von einem Hobby spricht auch Jürgen Schön immer wieder. Ein Hobby, für das Frau, Kinder und Familie manchmal zurückstecken müssen und oft große Spontanität erfordert. Bis zu seinem 65. Lebensjahr will er gerne bei der Feuerwer bleiben. Das nämlich ist die Altershöchstgrenze für den aktiven Dienst. Und die werden in den kommenden Jahre viele im Landkreis Dillingen erreichen. Schön: "Daher freuen wir uns über Nachwuchs."

Während der Feuerwehraktionswoche finden in ganz Bayern Feuerwehrübungen – teils angesagt, teils unverhofft – statt. Im Landkreis Dillingen sind es täglich maximal drei Stück, um die Kapazitäten der Rettungsleitstelle Augsburg aufrecht zu erhalten.