Landkreis Dillingen

vor 51 Min.

Feuerwehren im Landkreis Dillingen zeigen Tausenden, was sie können

Plus Von Wohnungsbrand bis Verkehrsunfall zum Mitmachen: Bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" gibt es viel zu bestaunen. Manche Besucher kommen bis aus Gersthofen.

Von Jonathan Mayer, Berthold Veh

Armin sitzt am Küchentisch, den Kopf auf den Armen. Er schläft tief und fest. "Vielleicht hatte er schon ein, zwei Bier", mutmaßt der Moderator und sorgt für einige Lacher im Publikum. Doch dann schlagen Flammen hinter einem Sofa hervor. Kabelbrand. Es geht schnell: Erst brennt das Sofa, dann die Hängeschränke. Schlagartig ist alles voller Rauch. Der Feuermelder piepst. Und Armin? "Feuer, Feuer!", kreischt er und rennt aus der Wohnung. Wenig später rücken auch schon die Atemschutzträger aus Fristingen an. Vor hunderten Besucherinnen und Besuchern zeigen sie am Samstagabend, wie so ein Brand im Ernstfall gelöscht wird. Geduckt mit dem Schlauch in der Hand wagen sie sich in den Übungscontainer. Wenig später ist die Gefahr gebannt.

