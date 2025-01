Finanzlücke im Landkreis Dillingen: Wird es für die Kommunen teurer?

Neues Jahr, neuer Haushaltsplan: Der Blick auf die Zahlen war im Landkreis Dillingen, wie auch in anderen Regionen, kein erfreulicher. Ausgaben wachsen, Einnahmen schwinden. Und aus Sicht der Kommunen und Landkreise kamen immer wieder neue Aufgaben hinzu, zu denen sie per Gesetz, Richtlinie oder Verordnung verpflichtet seien. Dass Plan und Realität nicht ganz zusammenpassen, ist bei Haushaltsentwürfen normal. Doch in diesem Jahr ist die Lücke im Landkreis Dillingen besonders groß. Der Landrat spricht von „riesengroßen Herausforderungen“.

Christina Brummer

Landkreis Dillingen

Finanzlücke