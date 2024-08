Freier Eintritt im Dillinger „Eichi“ für unsere Leser und Leserinnen

Petrus hat die letzten Tage etwas geschwächelt. Aber die kleine Pause sei ihm vergönnt. Denn die Wetteraussichten für die nächsten Tage versprechen wieder Sommer satt im Landkreis Dillingen. Und auch das Team im Dillinger Eichwaldbad hat die Mini-Verschnaufpause sicher gerne angenommen. Denn, so erklärt es DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer, der auch das Freibad an der Donau unter sich hat: Langweilig, ist es seinem Team bislang nicht geworden – glücklicherweise.

Denn schon jetzt kann das „Eichi“ 10.000 Besucher und Besucherinnen mehr als im vergangenen Jahr zählen. Die schönen, heißen Ferienwochen haben den kalten Start um Pfingsten wieder wettgemacht. Behringer: „Das freut uns natürlich sehr.“ Der stärkste Besuchertag war übrigens der 20. Juni in diesem Jahr. Sage und schreibe 3094 kleine und große Badegäste sind an diesem Donnerstag ins „Eichi“ gestürmt. Ob dieser Rekord in dieser Freibadsaison noch geknackt wird?

Zeitungsschnipsel vorzeigen

Eine Chance gibt es am Freitag, 23. August. Denn wie schon in den Jahren zuvor hat Wolfgang Behringer keine Sekunde gezögert und sofort Ja gesagt – Ja zur Freibad-Aktion mit unserer Zeitung. „Klar, machen wir das wieder“, ist seine erste Reaktion. Und so gibt es am Freitag, 23. August, von 9 bis 14 Uhr, für alle, die entweder einen Zeitungsschnipsel mit diesem Artikel oder einen Screenshot/ein Bild vom digitalen Zeitungsbericht an der Kasse vorzeigen, freien Eintritt ins Freibad. Pro Person gilt ein Zeitungsnachweis, Familien brauchen ebenfalls nur einen Nachweis. „Wir freuen uns“, sagt Behringer.

Auch unsere Zeitung freut sich auf viele Leserinnen und Leser, die zum Sonnen, Schwimmen, Plantschen und Entspannen am Freitag kommen und dabei keinen Eintritt zahlen müssen. Und wir haben auch noch eine kleine Überraschung für die ersten fünf Besucher und Besucherinnen. Früh aufstehen, lohnt sich also.

Wie man sich vor Sonnenbrand schützt

Und es gibt noch eine Aktion an diesem Freitag: Ab 11 Uhr ist der Sozialdienst und die Gesundheitsregion Plus des Dillinger Gesundheitsamtes für circa zwei bis drei Stunden mit einem Informationsstand zum Thema „Sonne(n) mit Verstand – statt Sonnenbrand“ vor Ort und informiert spielerisch zum Thema Hitze- und UV-Schutz.

