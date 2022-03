Freuen sich Jugendliche im Landkreis Dillingen auf das Feiern?

Seit fast zwei Jahren sind Bars und Klubs geschlossen. Am Freitag geht es nun wieder los. Spüren die Teenager aus dem Landkreis Dillingen Nachholbedarf oder das Gefühl, nichts verpasst zu haben?

Jung zu sein, ist intensiv. Teenager probieren sich aus, verlieben sich, besuchen das erste Mal eine Bar oder einen Klub, lernen neue Menschen kennen, erleben vielleicht ihren ersten Rausch. Jedes Lebensjahr scheint viel Veränderung mit sich zu bringen. Doch die Corona-Pandemie hat in den vergangenen fast zwei Jahren viel davon verhindert. Freuen sich Jugendliche darauf, feiern zu gehen, wenn Bars und Klubs wieder öffnen? Haben sie das Gefühl, etwas nachholen zu wollen? Oder wissen sie nicht, was ihnen entgeht? Wie Jugendliche aus dem Landkreis Dillingen damit umgehen.

Klubs und Bars öffnen wieder: So reagieren Jugendliche aus dem Landkreis Dillingen

„Ich würde gerne feiern, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, aber ich bin durch die Pandemie dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben“, sagt Oliwia Drela aus Rischgau. Die 17-Jährige hat ihren Freund Eryk Wojtowicz aus Emersacker (Landkreis Augsburg) auf einer Party kennengelernt. Die Schülerin lud den heute 19-Jährigen zu einer Feier mit ein paar Freunden bei sich zu Hause ein, er sie ein paar Wochen später zu einer Party im Wald. Zuerst waren die beiden Freunde, trafen sich öfter, telefonierten täglich, kamen sich näher, verliebten sich. Zusammen sind sie seit neun Monaten. Für beide ist es die „erste ernsthafte Beziehung“, wie sie sagen.

Teenagerin Oliwia Drela aus Rischau

Bei der Party im Wald im Frühling im vergangenen Jahr trafen sich „Freunde von Freunden“, um Musik zu hören, zu trinken, neue Leute kennenzulernen. Immer an anderen Orten, um nicht erwischt zu werden. Die Schülerin an der Wertinger Mittelschule, die diesen Sommer ihren Abschluss macht, erinnert sich: „Jeder hat mit jedem geredet, Witze gemacht, etwas getrunken, obwohl man sich nicht kannte – die Atmosphäre war gut.“ Später entdeckte an dem Abend ein Jäger sie, drohte, die Polizei zu holen.

Wenn Klubs geschlossen haben, feiern Teenager im Landkreis Dillingen versteckt

Dazu sagt Eryk Wojtowicz: „Wenn die Klubs geschlossen haben, wollen Jugendliche auch feiern gehen und machen das versteckt.“ Vor der Pandemie war er öfter mit Freunden in einer Shisha-Bar und ein paar Mal bei den Treffen im Wald. Er hat den Eindruck, dass besonders Jugendliche durch die Corona-Pandemie mehr Alkohol und Drogen konsumieren.

Eryk Wojtowicz aus Emersacker

Oliwia Drela war nur einmal auf der Party im Wald. Nach dem Erlebnis beschloss sie, nur im kleinen Kreis zu feiern, lud maximal fünf Leute zu sich nach Hause ein.

Die Jugendliche würde gerne mal etwas zusammen mit Freunden trinken gehen. Während der Pandemie war sie mit ihrem Freund einmal in einem Pub, als das möglich war. Doch einige Freunde des Paares sind ungeimpft, was es schwerer macht, etwas gemeinsam zu unternehmen. Das ändert sich, da in Bars und Kneipen in Bayern nun auch wieder Ungeimpfte mit negativem Schnelltest dürfen, wie die Bayerische Staatsregierung am Mittwoch, 2. März, beschlossen hat.

Corona-Pandemie: „Jeder Teenager verpasst gerade irgendwas“

Nicht nur die Pandemie, sondern auch die schlechte Busverbindung vor Ort erschwert den Jugendlichen den Weg zu Klubs und Bars. Deshalb beginnt die 17-Jährige bald, ihren Führerschein zu machen; ihr Freund, der im September seine Ausbildung zum Glastechnologen anfängt, steckt schon mittendrin.

Haben die beiden das Gefühl, durch die Pandemie etwas beim Feiern verpasst zu haben? Der Teenager verneint. Er sei nicht der Typ dazu. Und wenn, dann habe er mehr Lust, legal etwas trinken zu gehen, als sich verstecken zu müssen. Ihr fällt es schwer, das einzuschätzen, da sie noch nicht viel feiern war. Sie findet: „Jeder Teenager verpasst gerade irgendwas.“ Das gehört für viele Jugendliche im Landkreis Dillingen mittlerweile zum Pandemie-Alltag.

Teenager im Landkreis Dillingen feiern während Pandemie auch daheim

Ähnlich geht es Moritz Bacher aus Bachhagel. Zu Beginn der Pandemie war er 15 Jahre alt, nun ist er 17 und überlegt, was er mit seiner Zukunft anfangen möchte. Während der Pandemie hat der Teenager seinen eigenen Weg gefunden, zu feiern: „Mit Freunden gehe ich weniger in den Klub, weil das alles weiter entfernt ist. Wir feiern daheim.“

Seine Familie und die eines Freundes haben eine Bar im Keller, welche sie nutzen dürfen. Dort sitzt er mit Freundin Annalena, seinem Bruder und zwei anderen Kumpeln zusammen. Sie trinken Alkohol, früher gerne Pfeffi, aber „das kann ich nicht mehr sehen“, nun Jägermeister oder Klopfer. Dabei hören sie größtenteils Musik, ein „kritisches Thema“, wie der Bachhageler sagt. Eine Freundin und er mögen Musik aus den 1990ern bis 2010ern, tanzen gerne dazu. Die anderen Freunde spielen in der Musikkapelle vor Ort, hören gerne alles vom deutschen Schlager, wie „Auf der Vogelwiese“ von Ernst Mosch, bis zu Deutsch-Rap, zu dem sie „rumkrakeelen“, wie der Teenager berichtet.

Feiern Jugendliche im Kreis Dillingen, wenn Bars und Klubs wieder öffnen?

Am Anfang der Pandemie hat ihm das Feiern nicht gefehlt. Erst seit knapp einem Jahr trifft er sich mit den vier bis fünf Freunden. Im Sommer haben sie eine abgelegene Wiese entdeckt, die Freunden seiner Eltern gehört. Gemeinsam bauten sie dort aus Paletten Sitzmöglichkeiten und eine Bar. Ihre Feiern dort dauerten auch mal bis morgens.

Freut sich der Jugendliche auf Besuche in Bars und Klubs? „Annalena und ich sprechen in letzter Zeit öfter darüber, dass wir gerne in eine Bar gehen möchten“, sagt er. Wohin, wissen sie noch nicht. Wenn sie 18 Jahre alt sind, planen sie auch mal, in einen größeren Klub nach Augsburg oder München zu gehen.

Die Pandemie hat es dem Teenager erschwert, neue Leute kennenzulernen. Auf Feiern in seiner Heimat kenne er meist schon viele Personen von irgendwoher. Aber: „Dadurch, dass wir auch bei uns feiern, habe ich nicht das Gefühl, dass ich viel verpasst habe. An unseren Geburtstagen haben wir trotzdem etwas zusammen gemacht.“