Friedhöfe im Wandel – Bachhagel und Buttenwiesen gehen neue Wege

„Ich möchte mal eine Erdbestattung.“ Für Mathias Kotonski fühlt sich das persönlich vollkommen sinnvoll und stimmig an. Als Pfarrer respektiert er Feuerbestattungen ganz genauso. Die nehmen von Jahr zu Jahr mehr Raum ein, was sich gravierend auf die Gestaltung der Friedhöfe auswirkt. Stelen und Stelenwände fügen sich seit längerem in die Grablandschaften ein. Jetzt kommen ganz neue Ideen dazu. Bachhagel gehört seit einigen Monaten zu den Vorreitern. Auch in Buttenwiesen liegen ähnliche Planungen bereits auf den Tischen im Rathaus – mit Fokus auf das kommende Jahr.

Birgit Alexandra Hassan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mathias Kotonski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bachhagel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis