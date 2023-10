Landkreis Dillingen

15:24 Uhr

FW-Hochburg oder CSU-Basislager? Die Analyse zur Landtagswahl

Plus Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen geht Manuel Knoll (CSU) als Erststimmensieger hervor. Doch auch FW-Kandidat Fabian Mehring wertet sein Ergebnis zurecht als Erfolg.

Von Christina Brummer, Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

"Euer Ernst?", schreibt FW-Kandidat Fabian Mehring am Samstag vor der Wahl auf seinem Instagram-Kanal und postet ein Werbebild, das ursprünglich den FW-Politiker mit dem Ex-Landrat Leo Schrell zeigte. An Mehrings Stelle hat allerdings jemand den CSU-Kandidaten Manuel Knoll platziert. Darunter der, grammatikalisch nicht ganz korrekte, Schriftzug: "Leo, so ist richtig". "Schade, dass man auf den letzten Metern eines fairen Wahlkampfs derart aus der Rolle fällt", kommentiert Mehring. Der Wettstreit zwischen ihm und CSU-Mitbewerber Manuel Knoll, er wurde bis zum Schluss geführt. Geschenkt haben sich die beiden Politiker dabei nichts. Auch deshalb sind sich viele einig mit der Diagnose: "Gut, dass es vorbei ist."

Wahlkampf bis zum Schluss zwischen Knoll (CSU) und Mehring (FW)

Grinsen muss Manuel Knoll schon ein bisschen, als er am Rande der Wahlparty auf das retuschierte Mehring-Bild angesprochen wird. Da habe sich wohl jemand einen Scherz erlaubt, meint Knoll. Es ist 18 Uhr, der Hurga Club in Unterthürheim füllt sich langsam. Viele Parteifreunde seien noch mit Auszählen beschäftigt, sagt Knoll. Ganz voll werde es wohl nicht. Einer ist aber schon von Anfang an da: Hansjörg Glaß vom Ortsverband Altenmünster hat eine Nachricht der JU aus Günzburg. Von dort habe er einen kleinen Glücksbringer mitgebracht, den er Knoll überreicht. "Die drücken Dir die Daumen", sagt Glaß. Im Wahlkampf sei es natürlich manchmal emotional zugegangen, aber im Großen und Ganzen fair, so ist jedenfalls der Eindruck des CSU-Anhängers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen