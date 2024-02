Geflügelpest: Landratsamt hebt Schutzzone im Kreis Dillingen auf

Die Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern rund die Gemeinde Ziertheim bleibt aber erhalten. Was zu beachten ist.

Nachdem im westlichen Landkreis Dillingen die hochpathogene aviäre Influenza (HPAI) – die sogenannte Geflügelpest – nachgewiesen worden war, hatte das Landratsamt um den betroffenen Betrieb in der Gemeinde Ziertheim eine Schutzzone und eine Überwachungszone festgelegt sowie Seuchenbekämpfungsmaßnahmen erlassen. Die Zonen und die Maßnahmen wurden im Amtsblatt des Landkreises bereits am 10. Januar bekannt gemacht. Um den betroffenen Betrieb legte die Behörde eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei und eine Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern fest.

Nach Ablauf der Mindestdauer von 21 Tagen bei hochpathogener aviärer Influenza können nunmehr die Maßnahmen in der Schutzzone aufgehoben werden, da die geforderten Voraussetzungen hierfür erfüllt werden, informiert das Landratsamt. Es sei daher eine weitere Allgemeinverfügung erlassen worden, in der die bisherigen Maßnahmen in der Schutzzone aufgehoben werden und für das Gebiet der bisherigen Schutzzone nunmehr auch die Maßregelungen der Überwachungszone gelten. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem 1. Februar bis zu deren Aufhebung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Vögel müssen in geschlossenen Ställen gehalten werden

Mit der neuen Allgemeinverfügung wird als Seuchenbekämpfungsmaßnahme unter anderem weiterhin angeordnet, dass tierhaltende Betriebe dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der verendeten gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen haben. Vögel mit Ausnahme von Tauben sind in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten. Zudem müssen Maßnahmen zur Biosicherheit eingehalten werden. Ebenso ist für die Überwachungszone festgelegt, dass bestimmte Tiere und Erzeugnisse nicht in oder aus einem Bestand verbracht werden dürfen.

Veranstaltungen mit gehaltenen Vögeln, insbesondere Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte oder Veranstaltungen ähnlicher Art bleiben zunächst verboten. Die Allgemeinverfügung und die von ihr betroffenen Gebiete sowie die detaillierten Bestimmungen, die in der Überwachungszone gelten, können im Internet unter https://www.landkreis-dillingen.de/Amtsblatt abgerufen werden. Weitere Informationen gibt es beim Veterinäramt des Landratsamts unter Telefon 09071/51-350 oder per E-Mail unter veterinaer@landratsamt.dillingen.de. Zur Geflügelpest in Bayern gibt es ein Merkblatt für Geflügelhalter auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (www.lgl.bayern.de) unter dem Stichwort "Geflügelpest". (AZ)

Lesen Sie dazu auch