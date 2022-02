Landkreis Dillingen

Gibt es mehr Hochzeiten am Schnapszahl-Tag im Landkreis Dillingen?

Für viele Paare ist die Hochzeit ein besonderer Moment in ihrem Leben. Um sich daran erinnern zu können, lassen sich Paare bei Shootings, wie hier im Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen, fotografieren. Diese liebevollen Augenblicke fangen Fotografen wie Sarah und Martin Bensch aus Glött, ein.

Plus Besondere Daten wie der 22.2.22 sind bei Brautpaaren immer beliebt. Was aktuell die Trends in der Brautmode sind und welche Tipps für Locations Hochzeitsfotografen haben.

Von Susanne Klöpfer

Sie sind leicht zu merken und sollen Glück bringen – die Schnapszahlen als Hochzeitsdatum. Dieses Jahr gibt es gleich zwei Termine: den 2.2.22 und den 22.2.22. Doch wie sieht es im Landkreis Dillingen dieses Jahr mit Hochzeiten an diesem besonderen Datum aus?

