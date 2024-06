Landkreis Dillingen

vor 1 Min.

Grünes Licht für Ampel und Radweg im Dillinger Osten

An der Donauwörther Straße soll an der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße eine Ampel entstehen.

Plus Eine Dillinger Radweglücke soll geschlossen werden, zudem kommt eine Ampel hinzu. Das hat der Landkreis nun genehmigt. Auch für Ballhausen gibt es Neuigkeiten.

Von Christina Brummer

Wer von Dillingen in Richtung Steinheim radelt, stößt spätestens in Schretzheim auf ein abruptes Radweg-Ende. An der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße müssen Radler abfahren, um hinter dem Gewerbegebiet wieder auf den Radweg zu kommen. Dieses Manko will die Stadt beheben. Und auch für Autofahrer, die lange an dieser Einmündung stehen, soll es – dank einer Ampel – besser werden. Einem Mitglied im Kreisentwicklungsausschuss ist das aber "eine Ampel zu viel".

Bereits seit zwei Jahren wird an der Straße im Dillinger Osten geplant, erläutert Roman Bauer vom Tiefbauamt des Landratsamtes in der Ausschusssitzung. Radler teilen sich die Rudolf-Diesel-Straße mit fahrenden und parkenden Autos. Die Straße bricht zudem zu einer Seite ab und verläuft in eine Kies-Buckelpiste. "Es ist recht gefährlich dort", sagt Bauer. Deshalb soll ein Radweg her und zwar einer, der neben der Kreisstraße verläuft. Die Frage nach der Entwässerung habe für "planerische Probleme" gesorgt, so Bauer. Ein Anbau an die Straße hätte bedeutet, einen Kanalzugang legen zu müssen. "Aber der Kanal ist in Dillingen überlastet, wir dürfen nichts Zusätzliches einleiten", erklärt Bauer. Wenn der Radweg eher entlang der Platanenreihe geführt wird, könne das jedoch die Bäume beeinträchtigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen