Gruselige Halloween-Partys im Landkreis Dillingen

Schauriger Kostüm-Wettbewerb, angsteinflößende Horror-Show oder sich spontan ein Tattoo im Club stechen lassen? Wo man Halloween im Landkreis Dillingen feiern kann.

Monster, Hexen, Dämonen, Vampire und Zombies sind zu Halloween auch wieder im Landkreis Dillingen unterwegs. Wer in schaurig schönen Kostüme feiern mag, kann am Dienstag, 31. Oktober, zwischen Partys in Lauingen, Finningen, Gundelfingen und Syrgenstein wählen.

Lauingen: Im T-Club wird ein Horror-Halloween-XXL-Festival veranstaltet. Grusel-Fans erleben an diesem Abend einiges: Zwischen Halloween-Deko mit speziellen Effekten gibt es gruselige Auftritte, einen "Tunnel des Schreckens", angsteinflößende verkleidete Personen, die durch die Menge laufen, und eine Horror-Show. Wer mutig ist, darf sich von kostümierten Tattoo-Artists der Ink Lovers aus Dillingen ein Tattoo stechen lassen. Los geht die Party um 21 Uhr. Der Eintritt ist ab 16 Jahren.

Finningen: Die Faschingsgesellschaft Finndonia feiert in der Gruselnacht wieder im großen beheizten Partyzelt mit Außenbereich in Finningen. Neben einem DJ-Line-up gibt es eine Schnaps- und Cocktailbar. Das Gelände ist in der Austraße. Die Feier beginnt um 20 Uhr. Eintritt ist ab 16 Jahren, aber nur mit Aufsichtsformular.

Gundelfingen: Gruselige Kreaturen warten am Dienstag auf die Gäste in der Brenzhalle in Gundelfingen. Schaurig schön wird es auch in der dekorierten Halle und dem "Friedhofs-Eingang". Wer sein Kuscheltier verkleidet, also den Teddy zum Vampir oder den Hasen zum Werwolf werden lässt, kann diese beim DJ gegen eine Flasche Sekt tauschen. Wer sich zu fünft als Gespenst verkleidet, erhält ein Geschenk. Für die Gewinnerin oder den Gewinner des Kostüm-Wettbewerbs gibt es 50 Euro Freiverzehr. Die Party geht von 21 bis 3 Uhr.

Syrgenstein: Für jüngere Halloween-Fans gibt es auuch eine Feier im Jugendzentrum in Syrgenstein. Die Kinder zwischen neun und 14 Jahren erwarten Süßes und Saures, Getränke und Sandwiches. Wer sich verkleidet, erhält eine Überraschung. Die Feier dauert von 16 bis 19.30 Uhr.