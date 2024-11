Gundelfinger Vier-Punkte-Sieg im Oberliga-Abstiegskampf

TV Gundelfingen

Die Oberliga-Heimpartie der Gundelfinger Handballer gegen die SG Kempten-Kottern war ein „Vier-Punkte-Spiel“. Gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf lösten die Gastgeber die Aufgabe nach 60 hart umkämpften Minuten und gewannen 35:29. Wie der TVG hatte der Mitaufsteiger aus dem Allgäu bislang erst zwei Zähler eingesammelt. Dabei verlief der Auftakt für die Mannschaft von Trainer Bernd Dunstheimer mit einem Vier-Tore-Rückstand alles andere als erfreulich. Es kam noch dicker: Tobias Bauer kassierte zwei Minuten. Keeper Dominik Brucker bewahrte die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt vor noch größerem Unheil. Noch in Unterzahl folgte der Anschlusstreffer und nach einer kleinen Anpassung in der Abwehr baute der TVG langsam einen schwer durchdringbaren Abwehrriegel auf. Dabei gefielen vor allem Marco Krumscheid, Pascal Röhm und Max Köster im Mittelblock, die Kemptens Hauptangreifer Daniel John immer besser in Griff bekamen. Aus einem 3:7 wurde ein 7:7. Und zur Pause führte der TVG schon 14:11, weil Fabian Hößler von Rechtsaußen einige Male sehenswert traf. Nach dem Wechsel zimmerte Julian Nief mehrfach seine Würfe in den Kemptener Kasten, genauso wie Jannik Bihler von der anderen Halbseite. Christoph Gerstmayr nutzte seine Einsatzzeit für fünf blitzsaubere Tore vom Kreis. Mit dem Sieg klettert der TVG aus dem Tabellenkeller auf Rang acht. (bedu)

Spielfilm: 2:1, 2:6, 7:7, 10:10, 14:11 – 19:14, 21:18, 27:23, 32:26, 35:29

TVG-Männer: Brucker, Lischka; Röhm (3 Tore), Schaarschmidt (3/3 Siebenmeter), Gerstmayr (5), Bauer (1), Hößler (5), Krumscheid (2), Nief (6), Frömel (2), Deininger, Lohner (1), Köster, Bihler (7

Die männliche B-Jugend des TV Gundelfingen sicherte sich bei der DJK Augsburg-Hochzoll einen verdienten 23:20-Sieg und untermauerte als Tabellendritter ihre Ambitionen in der Bezirksliga. (tvg)

TVG-B-Jugend: Bay; Lohner (1), Dauner, Burger (3), Teichmann, Kindig (6), Maheras (1), R. Hopf (6), K. Hopf (4), Güntner (2)

HSG Lauingen-Wittislingen

Die BOL-Handballer der HSG gewannen in der Stadthalle gegen den BHC Königsbrunn nach Anfangsschwierigkeiten noch mit 29:26. Dieser Erfolg war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Den Gastgebern merkte man zu Beginn die Verunsicherung durch die deutliche Niederlage in Bobingen an. Doch nach einem 1:3-Rückstand wurden fünf Tore in Folge erzielt – das Selbstvertrauen war zurück. Die Abwehrarbeit stimmte diesmal, sodass bis zur Pause lediglich zehn Gegentore hingenommen werden mussten. Beim 22:13 nach 40 Minuten schien die Partie entschieden. Aber das dramenerprobte Lauinger Publikum traute dem Braten nicht und behielt recht. Der HSG-Angriff agierte nun einfallslos, Königsbrunn holte Tor um Tor auf. In den Schlussminuten behielten die Hausherren jedoch die Nerven und sicherten sich mit dem vierten Sieg im sechsten Saisonspiel Tabellenplatz vier. (chr)

Spielfilm: 3:3 9:7 14:10; 22:13 24:20 29:26 HSG-Männer: Stropek, Kling; Maier, Ahrens, Egger (1 Tore), Meitinger (4), Sand (4/3 Siebenmeter), L. Soderer (7), Wendland (4), Märkl (3), Kinzler (5), M. Soderer, Kleinle, Knecht (1)

Den HSG-Damen gelang in Wittislingen mit dem knappen 26:25 gegen Göggingen der wichtige und ersehnte zweite Saisonsieg. Der Spielverlauf bis zum 12:13-Pausenstand war meist ausgeglichen. Einen Schatten warf die schwere Verletzung einer Gögginger Spielerin. Die zweite Halbzeit startete, wie die erste aufgehört hatte. Die HSG-Damen liefen bis zur 48. Minute immer einem kleinen Rückstand hinterher. Doch jetzt legten sie endlich den Schalter um, nahmen ihr Herz in die Hand, starteten einen 6:0-Lauf und führten in der 55. Minute 24:21. Am Ende wurde es dann aber nochmals spannend.

HSG-Frauen: D. Stoldt, Bruno; Pappe (2), Olah (3), R. Stoldt, L. Bahlmann (7), C. Bahlmann (2), Reinelt, Beitinger, Schmied (2/2), Urban, Selzle (3/2), Goller, Schreitt (7)

Eine solide Abwehrleistung war die Basis für den 27:22-Erfolg der HSG-Männer II im Derby der Bezirksklasse gegen Wertingens zweite Mannschaft. Nach einigen vergebenen Chancen ging es mit einer Drei-Tore-Führung für die HSG in die Halbzeit. Im ersten Drittel der zweiten Hälfte schafften die Gäste den Ausgleich. Jedoch zeigte sich in den, durch sieben Tore von Michael Maier geprägten letzten 20 Minuten, dass die Heimmannschaft den längeren Atem hat. (hsg)

Spielfilm: 4:2, 8:7, 12:9 – 16:16, 22:18, 27:22 HSG-Männer II: Hauf, Daumann; Renzer (1), Baur (1), Loibl (4), M. Maier (11), Gumpp (2), E. Mair (1), Knecht (2), Bizzarro (2), Hillenbrand (3)