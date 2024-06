Hard Rock zwischen Volbeat und Metallica aus dem Kreis Dillingen

Die Band Tales Of Tomorrow legt die erste Single vor. In der Gruppe musizieren die Profis und der Nachwuchs aus dem Landkreis Dillingen nebeneinander.

Die Band Tales Of Tomorrowhat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: sie ist ein multigenerationelles Projekt. Fabian Link, ehemals bei der Holzheimer Band Waidmann, zählt 33 Lenze und hat die Hälfte dieser Lebenszeit in der Öffentlichkeit musiziert, Keyboarderin Verena Piek dagegen ist 15 Jahre jung und somit noch mitten in der musikalischen Findungsphase. Dazu gesellt sich Maja Musialek, eine Bassistin, deren herausragendes Talent schon länger durch die Szene geistert. Sie stellte ebendieses Talent zuletzt der ReGy Bigband unter der Leitung des legendären Tobi Wiedenmann zur Verfügung. Rhythmusgitarristin Emily Klein komplettiert mit ihren 17 Jahren die Nesthäkchen-Fraktion. Ergänzt werden sie von Kürsat Durmus an der Leadgitarre und Sascha Wild am Schlagzeug.

Es war mitten in der Pandemie, als damals das Debütalbum der Holzheimer Formation Waidmann erschien. Die ehemalige Band von Fabian Link ist seitdem wegen ihres Rufs als vortrefflicher Live-Act enorm gefragt.

28 Bilder Darkness Light und Waidmann rocken im Dillinger Stadtsaal Foto: Harald Paul

Doch Bassist Link zeigt sich in letzter Zeit auch vermehrt als Sänger, zuerst auf seinen Social Media-Profilen, dann auch seit November 2023 bei renommierten Tanzkapelle Big Bam Boo. Jetzt hat Link Waidmann verlassen und seine eigene Band gegründet, die das Vehikel für seinen Gesang sein wird.

Hard Rock aus dem Landkreis Dillingen

Es ist, so wird betont, das Einswerden fünf völlig verschiedener Charaktere. Dieses Konzept soll sich auch auf die Musik übertragen. Diese vereint nicht nur die Musiker selbst, auch das Publikum soll durch die Musik zusammenfinden und eine gemeinsame Reise antreten, heißt es seitens der Band. Hinter der Gruppe kümmert sich ein kompetentes Team um einen gelungenen Sound. An dessen Spitze steht Arno Risinger-Kraus, der Livemischer. Im Studio sorgt Produzent Oliver Koller für den richtigen Sound - größtenteils mit authentischem Vintage-Equipment.

Das zeigt auch die erste Single dieser Gruppe. “Breaking The Chains” erschien am 13. Juni. Der Sound ist irgendwo zwischen Volbeat und Metallica zu verorten und verleugnet auch nicht Fabian Links Deutschrock-Wurzeln. Außerdem wird hier evident, dass der stille und introvertierte Bassist zum typischen Frontmann-Gestus inklusive beeindruckender gesanglicher Leistung fähig ist. Sie lässt auf ein baldiges Album hoffen. Doch zuerst gibt es die Band live zu hören – zum Beispiel auf dem renommierten Wisdom Tooth Festival in Bissingen oder dem Riverside Rocks-Event in Glött.