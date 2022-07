Landkreis Dillingen

08:00 Uhr

Sommer satt im Landkreis Dillingen: Ab ins Freibad oder an den Baggersee

Eine Hitzewelle droht am Wochenende auch im Landkreis Dillingen. Abkühlung bieten Seen in der Region - wie der Auwaldsee in Lauingen.

Plus Am Wochenende klettern die Temperaturen auch im Landkreis Dillingen deutlich über 30 Grad. Ein Sprung ins kühle Nass garantiert Abkühlung. Ein Besuch an den Badeseen in der Region.

Von Susanne Klöpfer

Sommer, Sonne, Hitzewelle - am Wochenende sind in der Region über 30 Grad angesagt. Doch wie verbringt man am besten diese heißen Sommertage? Wir haben uns umgehört an den Badeseen im Landkreis Dillingen.

