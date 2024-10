Hundefotos aus dem Landkreis Dillingen: Jetzt können Sie abstimmen

Wir haben wirklich gestaunt. Mit so vielen schönen und lustigen Hundebildern haben wir in der Redaktion nicht gerechnet. Nun können Sie online unter donau-zeitung.de beziehungsweise wertinger-zeitung.de darüber abstimmen können, welcher Vierbeiner Ihnen am besten gefällt.

Nun kann eine Woche lang abgestimmt werden

Sie haben eine Woche Zeit, Ihr Lieblingsbild anzuklicken. Anschließend wird das Foto ermittelt, das am meisten Stimmen erhalten hat. Auf die Erstplatzierten warten zwei Gutscheine. Diese stammen vom Hagebaumarkt in Wertingen mit seiner Tiernahrungsabteilung sowie von Fressnapf. Letzterer ist in den Filialen in Lauingen und Meitingen einlösbar.

Hintergrund: Anlässlich des Welthundetages hatten wir unsere Leserinnen und Leser gebeten, das schönste und lustigste Foto ihres treuen Vierbeiners an unsere Redaktion zu senden. Wir haben etwa ein Bild von Michaela Lutz aus Binswangen erhalten, die ihren Jack Russell Fin fotografierte, als dieser auf einem Motorrad saß. Oder von Alexandra Schneider aus Fristingen, die ihren Hund Ares, ein Australian Shepherd Mini, beim Shopping fotografierte.

Wer mit Hunden spielt, fühlt sich entspannter

Gerade jetzt, wenn sich der Herbst grau und trübe zeigt, werden diese tollen Hundebilder sicherlich für ein Lächeln bei so manchem Betrachter sorgen. Dass die besten Freunde des Menschen uns so guttun, werden vermutlich alle Frauchen und Herrchen bestätigen. Laut der Zeitschrift Geo konnten nun wissenschaftliche Untersuchungen aus Südkorea diesen Effekt nachweisen. Eine Studie der Konkuk University in Seoul habe etwa Einblicke geliefert, was bei der Interaktion mit den Tieren im Gehirn passiert. Demnach zeige sich, dass sich beim Spielen und Kuscheln mit den Vierbeinern die Gehirnströme verändern würden, sodass wir Menschen uns entspannter fühlen und gleichzeitig konzentrierter seien.