Ideenworkshop für Jugendliche – Initiative macht auch Halt im Dillinger Landratsamt

Die Non-Profit-Initiative „Startup Teens“ und der Landkreis Dillingen veranstalten auch in diesem Jahr gemeinsam einen Ideenworkshop für Schülerinnen und Schüler sowie für Jugendliche, und zwar am Donnerstag, 21. November. Ab sofort können sich junge Menschen dazu anmelden und haben zudem die Gelegenheit, ihre Projekte direkt bei zwei spannenden Wettbewerben einzureichen.

Dillinger freut sich, wenn aus Ideen Geschäftsmodelle entstehen

„Ziel des Workshops ist es, Problemlösungskompetenzen bei jungen Menschen zu fördern, kreative Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu erarbeiten und die Fähigkeiten zu vermitteln, aus Ideen Geschäftsmodelle zu entwickeln,“ informiert Landrat Markus Müller. Die Projektmanagerin der Initiative, Johanna Reichel freut sich darüber, was für geniale Ideen Jugendliche entwickeln, wenn sie etwas gefunden haben, was sie begeistert und sie die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen. „Unsere Bayern-Tour vernetzt diese jungen Talente mit regionalen Initiativen, damit sie vor Ort einen möglichst einfachen Zugang zu unternehmerischer Bildung bekommen, was wichtig für die Jugendlichen und die regionale Wirtschaft ist.”

Zusätzlich haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Projekte bei der Bayern Challenge 2025 einzureichen. Diese ist exklusiv für bayerische Schüler zwischen 14 und 19 Jahren ausgeschrieben und wartet mit Preisgeldern von insgesamt 10.000 Euro auf. Und auch bei der nationalen Businessplan-Challenge 2025 könnten sie mit ihren Projekten teilnehmen, bei der in sieben Kategorien jeweils 10.000 Euro Preisgeld an die besten Projekte vergeben werden.

Die Initiative „Startup Teens“ macht auf Bayern-Tour Halt in Dillingen

Landrat Müller weiß: „Unser Wirtschaftsstandort wird durch Gründerinnen und Gründer belebt.“ Ein solides Startup-Ökosystem stärke dabei nicht nur die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit, sondern sichere auch Arbeitsplätze. „Daher setzen wir uns dafür ein, unseren Nachwuchs für den regionalen Arbeitsmarkt und die heimische Wirtschaft zu fördern und auf die berufliche Zukunft vorzubereiten.“ So freut sich der Landrat, dass die Initiative im Rahmen ihrer Bayern-Tour auch einen Stopp in Dillingen einlegt. Konkret wird „Startup Teens“ am Donnerstag, 21. November, von 14 bis 16.30 Uhr einen Workshop im Landratsamt in Dillingen für interessierte Jugendliche durchführen. Der Workshop richtet sich an alle Jugendliche von 14 bis 23 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Seit neun Jahren fördert „Startup Teens“ laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes unternehmerisches Denken und Handeln bei Jugendlichen und kooperiert dabei mit starken Partnern wie dem bayerischen Wirtschaftsministerium. Ziel sei es, jungen Menschen unabhängig von ihrer schulischen Laufbahn oder ihrem sozialen Hintergrund die Chance zu geben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Weitere Informationen zu den Wettbewerben und den Teilnahmebedingungen sind unter www.startupteens.de/challenge zu finden. Dort können sich interessierte Jugendliche ab sofort auch anmelden. (AZ)