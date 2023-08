IHK-Wahl: Diese Unternehmer aus dem Kreis Dillingen vertreten die Wirtschaft

25 Unternehmer setzen sich künftig die Interessen der regionalen Wirtschaft ein. Im Oktober kommt das neue Dillinger Unternehmensparlament zusammen.

Die IHK-Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen haben 25 Unternehmerinnen und Unternehmer in die IHK-Regionalversammlung Dillingen gewählt. Das regionale Unternehmensparlament der IHK Schwaben wird in den kommenden fünf Jahren das Gesamtinteresse der rund 8.500 IHK-Mitgliedsunternehmen in Dillingen vertreten. „Die IHK-Regionalversammlung Dillingen ist das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft, das ehrenamtliche Engagement ihrer 25 Mitgliedsunternehmen zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Dillingen zu stärken. Umso erfreulicher ist es, dass dieses Engagement weitergeführt wird“, kommentiert IHK-Präsident Gerhard Pfeifer das Wahlergebnis.

Von den IHK-Mitgliedsunternehmen gewählt werden zunächst die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben, die alle Landkreise und kreisfreien Städte des Regierungs- und zugleich Kammerbezirks abdecken – unter ihnen auch die IHK-Regionalversammlung Dillingen. Ende Oktober findet die konstituierende Sitzung dieses Dillinger Unternehmensparlaments statt, in der der Vorstand sowie die künftigen vier Dillinger Mitglieder der IHK-Vollversammlung gewählt werden. Die Vollversammlung ihrerseits wählt Anfang 2024 das Präsidium inklusive des Präsidenten bzw. der Präsidentin.

Vertreterinnen und Vertreter in Industrie, Handel und Tourismus

Mitglieder der Wahlgruppe Industrie: Reinhold Fisel, Fisel GmbH & Co. KG Recycling + Transporte, Dillingen; Josef Hertle, Krätz GmbH, Dillingen; Marcus Kling, Xaver Kling GmbH, Aislingen; Gregor Ludley, Nosta GmbH, Höchstädt; Alexander Merenda, Gartner Extrusion GmbH, Gundelfingen; Kevin Miller, Alois Miller Erdbau und Abbruch GmbH, Blindheim; Karl Pöhlmann, BSH Hausgeräte GmbH, Dillingen; Sandra Stricker, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt; Klemens Wölfel, Romakowski GmbH & Co.KG, Buttenwiesen;

Mitglieder der Wahlgruppe Handel und Tourismus: Alex Alt, Erwin Müller Versandhaus GmbH, Buttenwiesen; Benedikt Deniffel, BrauMadl Handel mit Bier, Lauingen; Christoph Denzel, Alois Denzel K.G., Wertingen; Marco Rehm, Marco Rehm vomFass Dillingen Weinhandel, Dillingen; Matthias Schlecht, Autohaus Schlecht GmbH, Höchstädt; Benedikt Steinle, Benedikt’s GmbH, Dillingen; Julia Veh, Bücher Brenner GmbH, Dillingen;

Mitglieder der Wahlgruppe Dienstleistungen: Dennis Beitinger, TSB Transport Service Beitinger GmbH & Co.KG, Gundelfingen; Moritz Bezikofer, Otto Bezikofer GmbH, Dillingen; Heinrich Gärtner, GP JOULE Think GmbH & Co.KG, Buttenwiesen; Peter Hitzler, Fahrschule Tischmacher GmbH, Lutzingen; Alexander Jall, VR-Bank Donau-Mindel eG, Dillingen; Martin Jenewein, Sparkasse Dillingen-Nördlingen, Dillingen; Robert Killisperger, Sebastian Killisperger Transporte GmbH, Wertingen; Manuel Schuster, Manuel Schuster Werbeagentur, Aislingen; Manuel Stöckle, Stöckle Weindel Krebs OHG, Wertingen; (AZ)

