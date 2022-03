Im Kreis Dillingen kommt es erneut zu Schockanrufen

Am Donnerstag sind wieder mehrere Bürgerinnen und Bürger mit Schockanrufen belästigt worden.

Wie die Dillinger Polizei mitteilte, sind am Donnerstag mehrere Bürgerinnen und Bürger von Schockanrufen heimgesucht worden. Die Opfer wohnen in Dattenhausen, Lauingen, Dillingen und Wertingen. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als Familienangehörige der Angerufenen an und behaupteten, in Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang verwickelt worden zu sein. Nun würden sie Geldbeträge in fünf- bis sechsstelliger Höhe benötigen, um gegen Kaution aus der Haft freizukommen.

Tipps der Dillinger Polizei

In einigen Fällen wurden die Angerufenen an weitere Betrüger verbunden, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hatten und sich fordernd und aufdringlich verhielten, um den Geldforderungen so Nachdruck zu verleihen. Zu finanziellen Schäden ist es in keinem der angezeigten Fälle gekommen. Tipps zum Schutz vor Betrug unter: www.polizei-beratung.de (pol)

Lesen Sie dazu auch