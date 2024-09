Im Kreis Dillingen sind Spiel, Spaß und Spannung angesagt

Tausende Menschen feuern die Athleten in der Arena an. Es wird geklatscht, gejubelt und gepfiffen. Internationale Sportler und Sportlerinnen liefern sich einen spannenden Wettkampf nach dem anderen. Nein, es ist nicht von den Olympischen Spielen die Rede. Aber das, was sich 1969 in Lauingen abgespielt hat, bleibt unvergessen. So sehr, dass es an diesem Wochenende eine Neuauflage gibt. Das „Spiel ohne Grenzen 2.0“ startet am Samstag, 14. September, um 14 Uhr auf dem Sportplatz der Carolina-Frieß-Grundschule am Marienweg. Der Eintritt kostet ab zwölf Jahren fünf Euro, darunter zwei Euro. Ab 17.30 Uhr ist ein Festabend auf dem Marktplatz geplant. Dort spielt die Band „Single Malt“. Initiatorin ist Gabriele Kleinle, sie kann sich noch genau an die ersten Spiele erinnern und sagt: „Das war ein Spektakel.“ In diesem Jahr feiert dieses Spektakel 55 Jahre. Und die Stadt veranstaltet ein Revival. Fans und Zuschauer sind willkommen.

Ein Orgel-Rockstar kommt nach Dillingen

Über enormen Zuspruch freuen sich auch die Organisatoren des Dillinger Orgelsommers. Mit Cameron Carpenter kommt am Samstag, 14. September, ein echter Star in die Große Kreisstadt. Kansas City, Oklahoma, Brooklyn, Zürich, Paris, Los Angeles, Washington: Das sind nur einige der Orte, an denen Carpenter dieses Jahr noch gastiert – und eben in Dillingen. Wer den gefeierten „Rockstar“ der internationalen Orgelszene hören will, hat am Samstag in der Basilika St. Peter die einmalige Gelegenheit. Der „Paganini der Orgel“ spielt um 11.15 Uhr. Wie Axel Flierl, der künstlerische Leiter des Dillinger Orgelsommers informiert, gibt es ab 10.15 Uhr noch Karten an der Tageskasse.

2014 Jahren hat in Unterthürheim eine Ballonfahrt mit sieben Heißluftballons stattgefunden. Die für dieses Wochenende geplante Veranstaltung wurde auf den 28. September verschoben. Foto: Hurga-Club

Etwas Einmaliges können die Menschen demnächst auch in Unterthürheim erleben, besser gesagt: sehen. Vor zehn Jahren hat es eine ähnliche Aktion bereits gegeben. Damals waren es sieben Heißluftballons, die zeitgleich in die Luft stiegen, organisiert vom Hurga Club. Nun wiederholt sich das Ganze, aber erst am Samstag, 28. September. Dann werden zehn Ballons starten. Das ursprünglich für dieses Wochenende geplante Event wurde wegen des schlechten Wetters verschoben.

Pfarrerin wird in Wertingen offiziell eingeführt

Was dieses Wochenende sicher im Zusamtal stattfindet: die Einführung der neuen evangelischen Pfarrerin. Marie-Catherine Schobels. Der festliche Gottesdienst beginnt am Sonntag, 15. September, um 15 Uhr in der Bethlehemkirche. Mit dabei sein werden unter anderem viele Gäste aus der Kommunalpolitik und aus dem Wertinger Stadtleben.

Wetterunabhängig sind auch die Lauinger Münsterkonzerte. Der Bissinger Maximilian Simper konzertiert am Sonntag, 15. September, an der Albertus-Magnus-Orgel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Lauinger Martinsmünster.