Jetzt noch schnell für die Kulturtage im Landkreis Dillingen bewerben

Noch wirkt es weit weg: Vom 2. bis zum 26. Oktober werden die nächsten Kulturtage des Landkreises stattfinden. Der Verein Kultur und Wir im Landkreis Dillingen steht als Organisator hinter der seit 1978 stattfindenden Veranstaltungsreihe, Schirmherr ist Landrat Markus Müller. Heinz Gerhards, erster Vorsitzender, formuliert den Leitsatz des Vereins: „Das Besondere in der Vielfalt bieten“. Dieser gilt auch für die 24. Kulturtage des Landkreises und so dürfen die Besucherinnen und Besucher wieder ein buntes Programm erwarten, in dem sich die verschiedenen kulturellen Bereiche und die Vielfalt im Landkreis widerspiegeln.

Auch per Video ist eine Bewerbung möglich

Jetzt sind Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren, Historikerinnen und Historiker, Musikgruppen, kleine und große Ensembles, Theater- und Kleinkunstgruppen, neu gegründete oder gut bekannte Chöre, Orchester und Bands von Bächingen bis Lauterbach und von Bissingen bis Villenbach aufgerufen, sich zu bewerben. Noch bis 5. Februar können Anfragen zur Teilnahme an den 24. Kulturtagen des Landkreises Dillingen bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Eine formlose Bewerbung per E-Mail ist ebenso möglich wie per Post. Die Bewerbenden sollten sich und ihr jeweiliges Projekt oder Programm kurz vorstellen, gerne auch mit einem kurzen Video oder entsprechendem Bildmaterial. Auch Wünsche bezüglich des Veranstaltungsortes können geäußert werden.

Anfragen, die nach dem 5. Februar eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Die Kontaktstelle für Bewerbungen ist die Geschäftsstelle im Landratsamt, Geschäftsführerin Lydia Edin, Große Allee 24, Dillingen, E-Mail: Lydia.Edin@landratsamt.dillingen.de oder Telefon 09071 /51145. (sis)