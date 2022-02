Jetzt steht ein erster Kandidat für die Landratswahlen in Dillingen fest

Die Partei von Landrat Leo Schrell, die Freien Wähler, hat sich auf einen Kandidaten für die Landratswahl im Landkreis Dillingen festgelegt.

Die Gremien der Freien Wähler (FW) des Landkreises Dillingen haben sich am Samstag in Wertingen einstimmig für Markus Müller als ihren Landratskandidaten ausgesprochen, mit dem sie in die anstehende Nominierungsversammlung Anfang März gehen werden. Das teilen die Freien Wähler in einer Pressemitteilung mit. Die Partei ist damit die erste, die einen Kandidaten benennt.

Landrat Leo Schrell, Fraktionsvorsitzender Bernd Nicklaser, Ehrenvorsitzender Erhard Friegel und die Stv. Kreisvorsitzenden Kreisrätin Susanne Ahle sowie Bürgermeister Willy Lehmeier sind samt Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Fabian Mehring zusammen mit Kreisvorstand, Kreistagsfraktion und den Ortsvorsitzenden überzeugt, dass Markus Müller als Landrat die erfolgreiche Arbeit im Landkreis Dillingen fortsetzen wird, heißt es weiter. Markus Müller ist ausgebildeter Diplom-Ingenieur und hat zudem einen regionalökonomischen Masterstudiengang als MBA absolviert. Er arbeitet derzeit beim 18.500 Mitgliedsfamilien starken Bezirksverband des Bayerischen Bauernverbandes als Bezirksgeschäftsführer. Der 43-jährige Kreisvorsitzende ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in Wertingen.

Foto: FW Kreisverband Dillingen

„Ja, ich möchte Landrat des Landkreises Dillingen werden und freue mich sehr über dieses einstimmige und klare Votum der Gremien. Gerne möchte ich die erfolgreiche Arbeit von Leo Schrell mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises fortsetzen“, so Müller. „Ich habe Respekt vor dem Amt, traue mir aber ein Hineinwachsen in eine solche verantwortungsvolle Aufgabe durchaus zu.“ Das wichtigste für ihn sei aber: „Ich mag Land und Leute in unserem Landkreis.“ Im selben Atemzug nennt er dabei gleich seine wichtigsten Anliegen: Die Sicherung und der Ausbau der medizinischen Versorgung im Landkreis, die weitere Förderung der Bildungseinrichtungen und des Wirtschaftsstandortes Landkreis Dillingen.

Was der aktuelle Landrat über den neuen Kandidaten sagt

„Markus Müller bringt Sachverstand, Erfahrung und ein Herz für unseren Landkreis mit. Er hat seit über zehn Jahren Erfahrung im täglichen Umgang mit Politik, Verwaltung, Personal und packt Herausforderungen aktiv und lösungsorientiert an“, wird Landrat Leo Schrell in der Pressemitteilung zitiert. Als Bezirksgeschäftsführer arbeite Müller mit Ministerien, Behörden und Verwaltungsakteuren auf allen Ebenen zusammen.

Der Familienvater und Wertinger Stadtrat ist im Vorstand der für Schwaben und Oberbayern zuständigen Schule für Dorf und Landentwicklung in Thierhaupten sowie Teilnehmer des „Geschäftsführer Round Table“ bei der Bezirksgruppe der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Erfahrungen im Gesundheitsbereich konnte er als Mitglied der berufsständischen Selbstverwaltung in den Bereichen Kranken- und Pflegekasse, Berufsgenossenschaft und Alterssicherung sammeln. Im Jahr 2021 wurde er einstimmig zum Kreisvorsitzenden der Freien Wähler Dillingen gewählt. Markus Müller engagiert sich mit seiner Familie in der Kirche, spielt Tennis beim TSV Binswangen und ist seit einigen Jahren als ein Nikolaus bei der Aktion der Wertinger Kolpingfamilie unterwegs.

Die Freien Wähler wollen jetzt loslegen

Mit der Wahlwerbung wollen die Freien Wähler im März nach der offiziellen Nominierung auf das Gaspedal drücken, heißt es in der Mitteilung. Müller ist es ein besonderes Anliegen, seine konkreten Ziele und Themen für den Landkreis Dillingen auch mit den Landkreiseinwohnern wertschätzend und auf Augenhöhe zu erarbeiten. „Zuhören, kundig machen, abwägen, eine gute Lösung erarbeiten und dann auch eine klare und nachvollziehbare Entscheidung treffen“, das ist dem neuen Landratskandidaten besonders wichtig.