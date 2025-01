Jugendarbeit leicht gemacht – Der Zam-Baukasten

Das mit der Jugendarbeit ist oftmals so eine Sache. Wer kümmert sich um Angebote, wie bringt man diese an die Zielgruppe, wie werden die Ideen überhaupt angenommen und vor allem: Wie soll das alles bezahlt werden? All diese Fragen beschäftigen die Kommunen im Landkreis Dillingen. Gerade in kleineren Orten ist es oftmals schwierig, Strukturen für Jugendarbeit aufzubauen. Der neue „zam“-Baukasten soll nun Abhilfe schaffen. Kommunen sollen darüber unkompliziert Veranstaltungen und Workshops buchen können, die bei ihnen im Ort umgesetzt werden.

