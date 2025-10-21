Kann der Biber Hochwasser ausbremsen?

Südbayerns höchster Biber-Fachmann Gerhard Schwab hat bei einer gut besuchten Veranstaltung der Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) auf das Schaffen und Erhalten von Artenvielfalt des zweitgrößten Nagetiers der Erde hingewiesen. In der Gaststätte Klosterbräu in Unterliezheim überraschte der gebürtige Lauinger mit Wahlheimat Niederbayern seine Zuhörer eine ganze Stunde lang mit interessanten Beschreibungen des streng geschützten Land- wie Wasser-Geschöpfes. Schwab, der auf die im Tierreich rekordverdächtigen 23.000 Haare pro Quadratzentimeter allein auf der Bauchseite des Bibers hinwies, gilt in der Branche selbst als mutiger Streiter für die Natur mit äußerst dickem Fell. BN-Kreisvorsitzender Dieter Leippert hatte ihn zuvor passend als „Biberguru“ vorgestellt. Denn der heute 64-Jährige regte sich bei einer Feldbegehung nahe Villenbach im Jahr 2020 über die mutwillige Zerstörung einer Biberburg ziemlich auf und drohte Konsequenzen an. Beim jüngsten Besuch in seiner Heimat verwies der Experte auf die Vulnerabilität der flussreichen Landschaft gegenüber Starkregen und schlug seinen Schützling sogar für die Kategorie künftiger Hochwasser-Schutzmaßnahmen vor.

Der wallend-weißhaarige Mann brachte den oft arg gescholtenen „Baumeister“ als Teillösung künftiger Planungen ins Spiel. „Biberdämme können das ankommende Wasser ausbremsen“, betonte der Sailer-Absolvent, der später an der Uni Regensburg Biologie studierte. Und ging damit auf mittlerweile wissenschaftlich bewiesene Erkenntnisse über den Einfluss von Bibern auf das natürliche Umfeld ein. Danach verringern dessen Dämme die Hochwassergipfel im Unterlauf, weil das Wasser einen ganzen Tag länger brauche, bis es durch die Biberteiche abgelaufen sei. Die renommierte Hochschule Weihenstephan hatte im Rahmen einer ausführlichen Untersuchung zur dezentralen Hochwasservorsorge Dutzende der Biber-Sperren in den Blick genommen mit dem Ergebnis: Biberdämme halten Wasser zurück, deren Konstruktion aus ineinander verschachtelten und am Ufer wie Gewässergrund verkeilten Äste seien dabei auch stabil und hielten der Anströmung in der Regel Stand.

Ein Lauinger zu Gast in der Region: Bibermanager Gerhard Schwab (links) tauschte sich einen Abend lang mit der geballten Naturschutzkompetenz des Landkreises aus: Abteilungsleiterin beim Landratsamt Susanne Birner, BN-Stellvertreter Thomas Hefele und Heike Hoedt sowie Kreisvorsitzender Dieter Leippert (von links). Foto: Günter Stauch

Bauern- und Behördenschelte bleibt aus

Auch an der oberen Altmühl im Landkreis Ansbach, einer Landschaft mit regelmäßigen Überschwemmungen, schwört man auf den „Baumeister mit Biss“, wie eine der zahlreichen Veröffentlichungen von Gerhard Schwab betitelt wurde. Mit dem Beispiel der Marktgemeinde Winzer im Landkreis Deggendorf, etwa so groß wie Syrgenstein, wollte er diese Bedeutung unterstreichen: „Mit dem Biber wurde der Ort hochwasserfrei.“ Auf die mehrfach erwiesene Dämpfung des Wassers und seiner Verzögerung ging der prominente Redner des Abends wie bei anderen Aspekten zum Thema sachlich wie zurückhaltend ein. Vorwürfe in Richtung Landwirtschaft oder Behördenschelte blieben aus.

Südbayerns Bibermanager wirbt seit bald drei Jahrzehnten für das Tier. Seine freundliche Art weist – unabhängig von seinen in dem Lutzinger Ortsteil geäußerten knallharten Positionen – eher auf einen Vermittler hin. Dies mochte auch Zuhörer Stephan Karg bemerkt haben. Der Höchstädter Bürgermeister, der die politische Seite vertat und auch an die Anliegen der betroffenen Landwirte erinnerte, vermisste die Erwähnung der Kosten. Dass diese keineswegs ins Astronomische gehen müssen, versuchte Stellvertreterin und Projektleiterin Heike Hoedt am Beispiel des erfolgreichen wie bayernweit bekannten „Bibertäuschers“ bei Hochstein aufzuzeigen. Die wenig aufwendige Anlage, die dem Tier die Baulust zügeln soll, gab es für 1500 Euro. Das Credo des Abends blieb für Gerhard Schwab allerdings: „Beim Biber gilt oft: Machen lassen und dann schauen, was ist.“