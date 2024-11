Kann der Landkreis Dillingen seine Klimaziele erreichen?

Der Landkreis Dillingen verfolgt eine eigene Klimastrategie. Er will bis 2030 den kommunalen Betrieb treibhausgasneutral bewirtschaften, und was nicht CO 2 -neutral klappt, soll kompensiert werden. Bis spätestens 2040 soll der Landkreis dann auch faktisch treibhausgasneutral arbeiten, sodass keine Kompensation der Emissionen nötig ist. Es geht dabei um Gebäude des Landkreises, die etwa energieeffizienter betrieben werden sollen, oder auch den Fuhrpark, der bis zum Jahr 2030 vollständig elektrifiziert werden soll. Um zu prüfen, wie der Landkreis auf dem Weg dorthin dasteht, gibt es jedes Jahr im Umweltausschuss eine Bilanz. Doch die zu ziehen, ist gar nicht so einfach, weil geeignete Vergleichswerte fehlen. Trotzdem wird deutlich: Klimaschutz lohnt sich.

