Kliniken-Chefin: „Wir kämpfen um beide Standorte“

Es kracht ordentlich am Freitag im Kreistag. Und das, obwohl eigentlich das Thema Kreiskliniken bei der Sitzung nicht das Hauptthema ist. Im letzten Tagesordnungspunkt liefert Kliniken-Geschäftsführerin Sonja Greschner ihren Sachstandsbericht, den sie bereits im Krankenhausausschuss zwei Tage zuvor präsentiert hatte. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass aus ihrer Sicht die Berichterstattung die Belegschaft verunsichert habe. Im Ausschuss diese Woche hatte es Rückfragen gegeben zur Speisenversorgung in der Klinik. Diese und die medialen Berichte darüber beschäftigt nun auch den Kreistag am Freitag, auch wenn Kreisrätin Hertha Stauch (Grüne) irgendwann interveniert: „Haben wir keine anderen Probleme?“

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis