Kliniken Dillingen und Wertingen: „Notfallversorgung muss oberste Priorität haben“

Die Krankenhausreform, oder vielmehr ein Teil davon, hat vor einer Woche den Bundesrat passiert. Ein Gesetz, auf das man im Landkreis Dillingen lange gewartet hat. Auch wenn es seitens der Geschäftsführung der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen auch Kritik an einzelnen Regelungen gibt. Ganz klar sind einzelne Punkte zudem nicht. Und dann ist da noch die Frage, welche Änderungen die kommende Bundesregierung an der Reform noch vornehmen wird. Was bedeutet das Gesetz nun für die Zukunft der Kreiskliniken?

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis