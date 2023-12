Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Könnten die Kirchen im Kreis Dillingen mehr Geflüchtete aufnehmen?

Im Kloster Maria Medingen und in weiteren Standorten der Franziskanerinnen in Dillingen haben inzwischen 43 Geflüchtete eine Unterkunft gefunden.

Plus So äußern sich Kirchenvertreter zur angespannten Situation bei der Unterbringung und den Demonstrationen gegen die Flüchtlingshalle in Holzheim.

Eines vermeidet Holzheims Pfarrer Mathias Breimair – ein politisches Urteil über die Demonstrationen in seiner Kommune. Auf dem Edeka-Parkplatz demonstrieren in diesen Tagen Menschen gegen die Pläne des Landkreises Dillingen, auf dem Grundstück nebenan im Notfall eine Flüchtlingshalle für einen Zeitraum von sechs Monaten aufzustellen. In der Sache kenne er sich zu wenig aus, deshalb halte er sich mit einem Urteil zurück, sagt Breimair. "Als Seelsorger sehe ich, dass Menschen Angst haben", fügt der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Aschberg hinzu. Er könne in dieser Situation "nur das Beste anbieten", dass sich Menschen im Glauben erneuern und von dieser Basis aus auf die Probleme der Welt schauen. "Wer aus der Schatzkiste unseres Glaubens heraus lebt, hat nicht so schnell Angst vor dem, was kommt", sagt Pfarrer Breimair.

Aber könnten nicht die Kirchen in der Region selbst mehr Räume für Geflüchtete zur Verfügung stellen? Dekan Johannes Schaufler sagt, er verstehe die Nöte des Landrats Markus Müller, der in der Pflicht sei, Unterkünfte für die zugewiesenen Menschen bereitzustellen. In der Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen sei auch schon das Kloster Obermedlingen im Gespräch gewesen. Das Gebäude sei aber für die Aufnahme von Geflüchteten ungeeignet, denn dort gebe es lauter Einzelzimmer, erläutert der Gundelfinger Stadtpfarrer. Es fehlten Heizung und Brandschutz. "Wir wären bereit gewesen, aber die Investitionskosten wären riesig", erklärt Schaufler. Als Christ gelte für ihn der Standpunkt: "Wer in Not ist, dem muss ich helfen." Nach dem Zweiten Weltkrieg seien Millionen Geflüchtete in Deutschland aufgenommen worden, heute seien die Erwartungen an die Lebensqualität jedoch eine andere. Der Dekan stellt fest, dass oft anonym über Geflüchtete diskutiert werde, dann hätten die Menschen jedoch kein Gesicht. "Wenn aber Frau Soundso mit ihrem Kind da ist, dann klopft das ans Herz", stellt der Dekan fest.

