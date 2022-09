Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

"Krazy Kitchen" in Lauingen und das Schlössle in Staufen schließen

Plus Steigende Kosten und Personalmangel machen Restaurants im Landkreis Dillingen zu schaffen. In Lauingen und Staufen machen zwei Betreiber deshalb bald dicht. Für immer?

Von Lisa Meier, Jonathan Mayer

"Es hat einfach keinen Spaß gemacht." Wie Karin Krywald den vergangenen Sommer zusammenfasst, lässt aufhorchen. Eigentlich war es dank des Wetters die perfekte Biergartensaison. Doch im Schlössle in Staufen konnte die Gastronomin gerade mal zur Hälfte aufstuhlen. Nur zu zweit haben sie und ihr Freund zeitweise die Gäste versorgt. An einem Tag arbeitete sie in der Küche, am nächsten wieder im Service. "Es ist einfach so, dass wir keine Mitarbeiter kriegen", erklärt sie. Krywald, die das Schlössle seit drei Jahren mit Herz und Seele leitet, traf deshalb eine schwierige Entscheidung: Sie macht dicht. Und damit ist sie im Landkreis Dillingen nicht allein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

