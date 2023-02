Kreischorkonzert: Vier Tage voller Musik in Dillingen

Erstmals veranstaltet der Kreischorverband Dillingen eine Chorwoche für alle, die Lust auf das Singen haben. In vier Tagen im Mai ist einiges geboten.

Das Kreischorkonzert ist im Landkreis Dillingen eine Tradition. Jeder der 30 Chöre im Kreischorverband (CDK) bringt zwei Stücke mit und begeistert das Publikum. Doch immer weniger Chöre haben zuletzt an der Veranstaltung teilgenommen: Nachwuchsprobleme, dazu Corona, bereiten auch dem Verbandsvorstand Sorgen. "Wir haben uns gefragt: Was tun?", erzählt Geschäftsführer Stefan Wörle. So ist die Idee zur ersten Dillinger Chorwoche entstanden. Diese vier Tage im Mai rund um Musik haben einiges zu bieten.

Schwierigkeiten gab es bei der Suche nach dem Veranstaltungsort

Mindestens 100 bis 150 Personen sollen es werden, aus ganz Bayern und darüber hinaus können sich die Interessenten für die Chorwoche vom 18. bis 21. Mai anmelden. Da sei es schwierig gewesen, den passenden Ort zu finden, erinnert sich Wörle: "Vieles war schon belegt oder zu klein." In einem zufälligen Gespräch mit dem damaligen Landrat Leo Schrell kommt die Lehrerakademie ins Gespräch. Ihm sei es zu verdanken, dass die Akademie schließlich auch zusagt und die Tage sogar für Lehrkräfte als Fortbildung ausschreibt. Unterstützung kommt ebenso vom Dachverband des CDK, dem Chorverband Bayerisch-Schwaben, und von Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, der zudem die Schirmherrschaft für die Chorwoche übernimmt.

Hochkarätige Dirigentinnen und Dirigenten sind dabei

Dabei stehen die Teilnehmenden zunächst vor der Qual der Wahl, denn insgesamt gibt es fünf Chorkategorien mit jeweils hochkarätigen Dirigentinnen und Dirigenten. Wer eher klassisch orientiert ist, kann etwa dem Kammerchor beitreten. Geleitet wird dieser von Roland Büchner, der schon bei den Regensburger Domspatzen aktiv war. Lilli Sommerfeld wiederum wird einen Chor für Jazz und Pop leiten, ein Bereich, in dem sie ebenfalls Bekanntheit genießt. Der Frauenchor wird unter der Leitung des sehr erfahrenen Bernhard von Almsick stehen. Doch auch die Kinder und Jugendlichen kommen nicht zu kurz. Während Christian Meister, Sänger in der A-capella-Gruppe Singer Pur, für die Jugendlichen von zwölf bis 18 zuständig ist, ist Sabine Seidl für die Kinder von sechs bis elf Jahren verantwortlich. "Sie kann ja gut mit Kindern umgehen", weiß Wörle und zeigt sich stolz über die Riege der Dirigentinnen und Dirigenten.

Aber auch das Programm rund um die vielen Proben herum ist gut geplant. So sind die Proben für die Kinder etwas entzerrt, das Abschlusskonzert findet beispielsweise bereits einen Abend vor dem der weiteren Chöre statt. Wie bei den Jugendlichen gibt es für die Kinder allerdings keine Übernachtungsmöglichkeit. Anders für die Erwachsenen: "Die Akademie hat 250 Einzelzimmer mit Dusche", erzählt der Geschäftsführer des Chorverbands. Die stehen den Teilnehmenden zur Verfügung, wenn man übernachten möchte. Auch Frühstück, Mittagessen und Abendessen sind bereitgestellt. "Es ist freiwillig, ob man da dabei sein möchte", erläutert Wörle. Das gilt ebenso für das mögliche Abendprogramm, denn nach dem Probenende gegen 21 Uhr gibt es im Biergarten in der Akademie einen Ausschank. Weil Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Gebieten dabei sind, wäre es "schön, wenn man sich kennenlernt", so Wörle.

Singer Pur: Auch Konzertabende kommen nicht zu kurz

Er hofft, dass sich genügend Interessierte anmeldeten: "Das wird toll", ist er sich sicher. "Viele junge Leute wollen lieber projektbezogen arbeiten", sagt Wörle weiter. Dafür biete das Wochenende eine gute Gelegenheit. "Wer will, kann sich danach einem Chor anschließen", so seine Hoffnung. Auch die Kreischöre können sich für die vier Tage anmelden. Das Programm biete gleich am ersten Tag, 18. Mai, ein Highlight: Singer Pur geben ein Konzert, für die Teilnehmenden der Chorwoche ist der Eintritt dort frei. Die Sängerinnen und Sänger der Gruppe bieten zudem kostenlose Stimmproben an, für die man sich anmelden kann. Auch einige Orgelkonzerte finden in dem Zeitraum statt, denen man am Abend einen Besuch abstatten kann. Abgeschlossen werden die musikalischen Tage dann ebenfalls mit einem Konzert.

Alle näheren Informationen, beispielsweise die verschiedenen Tagungspauschalen, und die Möglichkeit zur Anmeldung, die vom 5. Februar bis zum 9. April läuft, gibt es online unter www.ckd-dillingen.de. sowie als Flyer mit einem Anmeldebogen. Diese liegen unter anderem im Landratsamt sowie den Rathäusern in Dillingen und Gundelfingen aus.