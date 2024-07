Kreisverband für Gartenbau und Landespflege sucht innovatiove Ideen

Wasser ist Ursprung allen Lebens, es dient als Grundlage für jedes Lebewesen. Doch auch für unsere Pflanzen in Natur, Garten und öffentlichem Grün ist es essenziell. Doch gerade im Sommer ist es vielerorts knapp. In Zeiten von Klimawandel, Starkregenereignissen und Sommertrockenheit wird der intelligente Umgang damit umso wichtiger. Gerade Hobbygärtner müssen sich dieser Herausforderung stellen. Deshalb ruft der Kreisverband Gartenliebhaber dazu auf, sich am Ideenwettbewerb „Wasser im Garten“ zu beteiligen.

Gesucht werden zukunftsfähige, kreative und innovative Konzepte, die sich mit dem nachhaltigen Umgang von Wasser im Garten beschäftigen. Von angepassten Pflanzungen, über Wasserversorgung, bis hin zur Versickerung – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Preise für die drei besten Gartenideen im Landkreis Dillingen

Teilnehmen können sowohl Privatpersonen als auch Vereine. Wichtig ist, dass die eingereichten Projekte bereits umgesetzt wurden und der Garten im Landkreis Dillingen liegt. Die besten Ideen werden im Rahmen der Herbstversammlung präsentiert.

Interessierte können ihre Projekte bis zum 1. September einreichen. Die Bewerbung sollte eine kurze Beschreibung des Gartenprojekts sowie aussagekräftige Bilder enthalten. Danach wählt eine Fachjury die zehn Finalisten aus, welche mit einer Urkunde ausgezeichnet und im Rahmen der Herbstversammlung am 11. Oktober in Finningen geehrt werden.

Als Anreiz winken zusätzlich attraktive Preise für die ersten drei Plätze, darunter Pflanzgutscheine für die Umsetzung weiterer Gartenprojekte. „Der Ideenwettbewerb ‚Wasser im Garten‘ bietet eine großartige Möglichkeit, innovative Konzepte zur nachhaltigen Nutzung von Wasser im eigenen Garten zu präsentieren und zu würdigen“, sagt Manfred Herian, Vorsitzender des Kreisverbandes. „Wir freuen uns auf zahlreiche kreative Einsendungen.“

Bei Interesse melden kann man sich direkt an Kreisfachberater Benedikt Herian wenden. Nähere Infos gibt es entweder unter der Telefon 09071/51-180 oder unter der E-Mail-Adresse benedikt.herian@landratsamt.dillingen.de. Alle Informationen und ein Teilnahmeformular finden sie unter www.kv-gartenbau-dlg.de (AZ)